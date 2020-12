S-a aflat cine va moșteni întreaga avere a celebrului designerul de modă Pierre Cardin. Vestea că acesta a murit la vârsta de 98 de ani a zguduit întreaga planetă, mai ales pentru că era unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din întreaga lume și se afla la cârma unui adevărat imperiu. Pierre Cardin deținea numeroase afaceri precum magazine de haine, restaurante, branduri de parfumuri, hoteluri şi agenţii de voiaj, prezente în 140 de ţări. Pierre Cardin a brevetat 800 de produse diferite, imperiul lui include două teatre, restaurante, opt mii de magazine de parfumuri, ceasuri, reviste, mobilier, țigări și multe altele, iar cifra de afaceri anuală a companiei este de aproximativ 12 miliarde de dolari.

În acest moment nu se știe cu exactitate cine va moșteni întregul imperiu, dar mai multe voci îl indică ca principal moștenitor pe nepotul său, Rodrigo, un cunoscut pianist. Averea care ar putea ajunmge în mâinile acestuia este în valoare, în opinia lui Cardin, de 71 miliarde.

În ceea ce privește creațiile ce poartă semnătura lui Pierre Cardin se pare că acestea vor rămâne în atenția publicului și după decesul acestuia. Munca sa o să fie dusă mai departe de trei dintre ucenicii săi. La trei luni după decesul lui Karl Lagerfeld, Pierre Cardin a acceptat să fie realizat un film biografic despre viaţa şi cariera lui şi a mărturisit că se gândeşte la succesiune. „După ce voi muri, vor exista succesori, evident (…) Am trei tineri care sunt foarte buni”, a declarat Pierre Cardin la acea vreme.

A lansat pentru prima oară ideea de haine unisex

Cardin, care s-a născut în Italia în 1922, dar a emigrat în Franța încă de când era copil, a murit într-un spital din Neuilly, în vestul Parisului. Este cel care a lansat pentru prima oară ideea de haine unisex. Demn de menționat este că s-a alăturat în 1946 casei Christian Dior și a contribuit la naşterea New Look care a revoluţionat moda de după război. El şi-a creat propria casă de modă în 1950. Fiind un om de afaceri strălucit, acesta a creat un imperiu, pe care l-a extins apoi în numeroase ţări asiatice, în special China, bazându-se pe creaţiile sale, dar şi pe o serie impresionantă de produse sub licenţă.

Designerul a început să devină cunoscut după ce a creat 30 de costume pentru un bal mascat la Palazzo Labia în Veneția, la 3 septembrie 1951, eveniment considerat la acea vreme „petrecerea secolului”.

De asemenea, doi ani mai târziu, în 1953, Pierre Cardin a început să creeze „haute couture”. Tot el este cel care a lansat pentru prima oară ideea de haine unisex.

„Haina pe care o prefer este cea pe care o inventez pentru o viaţă care nu există încă, lumea de mâine”, spunea acesta în cartea „Pierre Cardin”, scrisă de colaboratorul său apropiat Jean-Pascal Hesse şi publicată în 2017.

Trebuie menționat și că designerul de renume mondial a rămas activ şi a supervizat munca echipelor din casa de modă până recent.