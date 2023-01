Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat, marţi, 17 ianuarie, că nu va mai candida la alegerile prezidenţiale din anul 2024, după ce a făcut-o de trei ori până acum. Însă partidul va avea sigur candidat la alegerile din 2024, a susținut acesta.

Kelemen Hunor nu va mai candida la alegerile prezidențiale din 2024

Întrebat dacă va intra în cursa prezidenţială din 2024, Kelemen Hunor a spus că nu mai ia în calcul să candideze, însă UDMR va avea oricum un candidat.

„Eu sigur nu, eu am candidat de trei ori, am încercat, eu ştiam şi când am candidat că nu am nicio şansă, am făcut-o pentru că asta era jocul politic, trebuia să o fac şi e bină că am făcut-o.”, a declarat liderul maghiarilor Kelemen Hunor.

Acesta a dat asigurări că UDMR va avea candidat la prezidenţiale. „Puteam să fac şi a patra oară şi cine va veni după mine va avea un rezultat asemănător, nu va fi un rezultat diferit dar trebuie să facă acest exerciţiu. Până în 2024 mai e timp dar eu nu mai sunt interesat, indiferent ce se va întâmpla.”, a spus Kelemen Hunor. Liderul UDMR a recunoscut că a luat o decizie în acest sens încă din 2019. „Am luat decizia aceasta în 2019, când colegii m-au convins să mai merg încă o dată, Am spus, da, dar ultima dată.”, a declarat el.

Marcel Ciolacu, despre propunerea PSD pentru funcția de președinte al României

Liderul Partidului Social Democrat (PSD) și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, 16 ianuarie, că România are nevoie de un preşedinte de stânga care să conducă țara. „Cred cu certitudine că România are nevoie de un preşedinte de stânga, un om care împărtăşeşte principiile, în primul rând, de stânga.

Este nevoie de o schimbare după 20 de ani. Sunt oameni de stânga în România care pot ocupa această funcţie, cea mai înaltă funcţie din statul român.”, a declarat Marcel Ciolacu pentru România TV.

Șeful PSD a adăugat că la următoarele alegeri prezidenţiale, partidul pe care îl reprezintă nu va veni neapărat cu un om politic. „Când avem discuţia de candidaturi tot timpul ne gândim numai la oameni politici. De data aceasta PSD nu va veni neapărat cu un om politic, va veni în schimb cu un intelectual.

Partidul va alege (candidatul la alegerile prezidenţiale – n.red.). Va exista o competiţie internă în care se va înscrie cine doreşte. Eu doresc să modific statutul astfel încât şi altă personalitate, care nu este neapărat în partid, să poată candida.”, a declarat Marcel Ciolacu.