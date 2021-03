Cine este Petr Kellner și ce avere are acesta? Regretatul proprietar al PRO TV, legături strânse cu Rusia

Omul de afaceri Petr Kellner, în vârstă de 55 de ani, de origine Cehă, și-a pierdut viața după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit lângă un ghețar din Alaska. Acesta a ajuns extrem de cunoscut după ce a ajuns la un acord pentru cumpărarea companiei-mamă a PRO TV de la grupul american AT&T. Acesta a cumpărat postul de televiziune cu 2,1 miliarde de dolari. Presa locală și internațională informează că afacerile sale au legături strânse cu Rusia și China.

Petr Kellner și-a făcut apariția în ultimul top Forbes al miliardarilor din întreaga lume. El ocupă locul 73, cu o avere estimată la 15,7 miliarde de dolari. Deși acum este cunoscut de toată lumea, el și-a început cariera în Cehia, în anii 90, vânzând produse de birotică. În acea perioadă acesta a preluat acțiunile multor companii de stat privatizate de guvernele Cehiei din acea perioadă. El a reușit să facă acest lucru prin intermediul fondului de investiții PPF. Ulterior, în 1995, acesta a cumpărat 20% din acțiunile celei mai mari companii locale de asigurări, Česká Pojišťovna, preluând și managementul.

Un jucător major pe piața din Cehia

După cumpărarea acțiunilor și preluarea managementului companiei Česká Pojišťovna, el a devenit un jucător important pe piața din Cehia, marcând, astfel, începutul expansiunii de business în regiune. Ulterior, el a mai preluat controlul asupra unor afaceri din sectoare diverse, precum Home Credit (credite non-bancare), Sotio (biotehnologie), O2 Cehia (telecom), Polymetal International (minerit, metale rare), Skoda Transportation (inginerie, construcție de locomotive și mijloace de transport în comun), PPF Banka (bancă), PPF Real Estate Holding (investiții imobiliare), RAV Agro (agricultură).

Implicat în scandalul Wikileaks

Apariția telegramelor secrete ale Departamentului de Stat din SUA, cunoscute ca Wikileaks, au făcut ca simpatia miliardarului pentru Rusia să fie cunoscută de toată lumea. Atunci, ambasadorul american la Praga spunea că Petr Keller i-a transmis îngrijorarea că cetățenii cehi sunt văzuți din ce în ce mai mult de ruși drept interpuși ai SUA.

Ambasadorul a mai precizat că miliardarul i-a mai spus că fiecare rus pe care îl întâlnește își exprimă dezamăgirea cu privire la găzduirea unui radar al armatei SUA și că rușii se simt trădați de ”frații slavi din Cehia”.

Legături cu Rusia

De-a lungul timpului, Petr Kellner a fost acuzat că are legături strânse cu Rusia. În 2019, în urma unui studiu publicat despre influența Rusiei în Europa de Est, Ognian Shentov, activist bulgar pentru democrație și președintele Center for the Study of Democracy, arăta că miliardarul este un militant activ pentru reorientarea geopolitică a Cehiei spre Rusia, dar și pentru ridicarea sancțiunilor economice impuse Moscovei. Un articol publicat în Forbes spunea despre acesta că este un avocat al unei cooperări mai adânci cu Rusia.

Chiar Petr Kellner și-a arătat simpatia față de Rusia. Într-un interviu din 2012, miliardarul declara că este în favoarea realegerii lui Vladimir Putin în funcția de președinte al Rusiei.

Presa locală notează că miliardarul este unui dintre apropiații lui Milos Zeman, un pro-rus convins și un militant pentru reorientarea Cehiei spre Rusia și China. Amintim că, în urmă cu 8 ani, cei doi au fost în centrul unui scandal politic uriaș. Atunci, presa locală nota că președintele s-a întors dintr-o vizită de stat în China cu un avion privat închiriat de miliardar.

Kellner participase la întâlnirea dintre președinții Zeman și Xi Jinping, dat fiind că el operează și pe piața din China afaceri în domeniul împrumuturilor nebancare (prin compania Home Credit), dar și în domeniul telecom, unde compania O2 are un parteneriat cu Huawei.