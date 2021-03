Fostul premier Ludovic Orban a fost invitat, marți seara, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la Kanal D. Acolo, premierul a fost întrebat despre declarația sa de avere și despre zvonurile privind veniturile sale.

Jurnalista Denise Rifai l-a întrebat pe președintele Camerei Deputaților dacă vrea să pară mai sărac decât este, având în vedere zvonurile cu privire la ”contul fantomă”. Fostul premier a negat toate zvonurile și a precizat că nu vrea să pară în niciun fel și că este așa cum e. Mai mult decât atât, el a explicat ce este cu acel cont.

Niciodată nu am avut nicio problemă legată de declarațiile de avere, deși scriu declarații de atunci de când a apărut legea. Niciodată nu s-a descoperit vreo neconcordanță între ceea ce am scris în declarația din 2006 sau 2007, până astăzi. Și nici nu are cum.”, a spus președintele liberalilor.

Președintele Partidului Național Liberal a mai precizat că deține un Volkswagen Passat cumpărat în urmă cu 12 ani și că locuiește într-o casă. El a mai spus că a trăit din salariul pe care l-a avut și că nu a beneficiat de alte venituri.

“Ce am? Am o mașină, mașina familiei este un Volkswagen Passat care e achiziționat în urmă cu 12 ani, stau într-o casă ca un om normal, n-am vile.

Am trăit din leafa pe care am avut-o, din venitul pe care l-am avut, în rest, nu am avut alte venituri. Lucrul ăsta se vede, niciodată nu am vrut să par altfel decât sunt și poți să-ți dai seama de lucrul ăsta după cum e un om, după cum se îmbracă, ce gusturi are, unde își petrece concediile. Sunt niște lucruri care se văd. Eu niciodată nu am dorit să epatez!”, a declarat Ludovic Orban.