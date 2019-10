Petr Kellner este noul prorpietar al PRO TV. Kellner este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Europa și a achiziționat trustul pentru 2.1 milioane de dolari.

Kellner este și cel mai bogat om din Cehia și are o avere estimată de 14.5 miliarde de dolari, potrivit Forbes. La nivel mondial se poziționează pe locul 74, iar în Europa centrală, în top 10. În vârstă de 55 de ani, Kellner este căsătorit și are patru copii.

PPF Group se numește firma care a achiziționat PRO TV și canalele din portofoliul trustului (PRO X, PRO Cinema, PRO 2, PRO Gold). PPF Group are sediul central în Olanda, a fost fondată în 1991 și activează în țări precum Serbia, Ungaria, Rusia, Finlanda, Germania, Vietnam, Filipine, India, China, Franța etc. În România, PPF are mai multe active imobiliare, printre care Metropolis Centre și Crystal Tower, notează evz.ro

Kellner a fost partener de afaceri al lui Ovidiu Tender, de la care a cumparat fost Ardaf, firma de asigurare detinută de omul de afaceri aflat acum după gratii.

De asemenea, PPF a fost implicat și în vânzarea fostei bănci Romexterra, deținută de Sorin Ovidiu Vântu și Sindicatul Liber al Petroliștilor, controlat pe atunci de către Liviu Luca. Atât Luca cât și Vântu se află, astăzi, după gratii.

