Anamaria Prodan nu vrea în ruptul capului să accepte că va divorța pentru a doua oară, după anunțul făcut zilele trecute de Laurențiu Reghecampf. Mai mult, impresara spune că nu o cunoaște pe femeia despre care se zvonește că ar urma să aibă un copil cu antrenorul Craiovei, însă consideră de fapt că ar fi vorba de o femeie de moravuri ușoare.

Anunțul Anamariei Prodan după scandal

”Soțul meu este mult prea mândru ca să umble cu o domnișoară, sau să iasă, sau să se afișeze, sau să aibă copil cu o domnișoară de genul arhicunoscută în oraș. Eu cred că soțul meu, când a intrat undeva cu mine, s-a făcut liniște, sau singur, la fel, și cred că niciodată nu ar putea să iasă cu genul ăsta de femei: ”am avut-o și eu, o cunosc și eu, am plătit-o și eu”, a declarat Prodanca pentru Antena Stars.

De asemenea, l-a lăudat pe soțul său despre care spune că este un antrenor fabulos și definiția bărbatului perfect. Totuși, i-a atras acestuia atenția că el știe că ea nu suportă minciuna, mitocănia și dezmățul.

„Este un om nemaipomenit, este un antrenor fabulos, este definiția bărbatului perfect și este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit pe pământ. Are alături niște oameni pe care și eu am greșit, i-am ținut lângă noi, niște zero barați, niște gunoaie de oameni, care profită de bunătatea lui. Noi ne distrăm și eu, în orice situație, și peste 20 de ani, bătrână în baston, tot o să mă distrez pe situația asta. N-ai văzut cât duc eu?! La câte din astea s-au scris despre mine și despre soțul meu și despre copiii… Să divorțez?! El știe, eu nu suport minciuna, mitocănia și dezmățul”, a mai povestit Anamaria Prodan.

Prodan și Reghecampf nu s-au mai văzut de luni de zile

Vedeta care a pozat dezbrăcată a declarat că îl va confrunta pe soțul său, cu care nu s-a mai întâlnit de multe luni, cu copiii săi ca să fie sigură că divortează.

”Și ce să fac eu? Dacă e fată de oraș, să… nu știu. Spuneți-i altcuiva! Spuneți-i soțului sau cuiva. Dar soțul nu cred că are legături cu fete de oraș. Întrebați-l pe Reghecampf dacă știe. Dacă știe de trecutul tumultuos, eu știu?! Nici măcar nu știu cine este fata asta, că toată lumea mă întreabă dacă știu. Nu știu cine este această fată. N-am vorbit cu ea o secundă în viața asta. N-o cunosc, nu bat femeile din oraș, n-am văzut femei lângă soțul meu. Probabil că este o chestie din asta și soțul meu este într-o nebuloasă, de nu mai știe nici ce declară, nici ce face. Nu știu ce să zic.”, a mai spus Prodan în aceste zile, într-un interviu pentru Kanal D.

Corina Bilcoin,tânăra cu care se zvonește că Laurențiu Reghecampf ar trăi o poveste de iubire, e originară din Deva, are 29 de ani și este poreclită „Gură de aur”.