În cursul zilei de luni, Laurențiu Reghecampf a anunțat că a depus deja actele de divorț. Până în prezent nu se știe în ce relații se află cei doi soți, însă familia acestuia a rămas șocată, având în vedere și dezvăluirile legate de presupusa iubită a antrenorului.

Amintim faptul că la scurt timp după ce au apărut zvonurile legate de divorț, Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri neașteptate despre averea ei.

Aceasta declara atunci că și dacă ar renunța la meseria pe care o are ar putea să trăiască lejer 20 de vieți. În ceea ce privește averea sa, Anamaria Prodan spunea atunci de 100 de milioane de euro, doar banii ei.

„Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat!

Anamaria Prodan, despre partajul cu Laurențiu Reghecampf

E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc. Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc”, dezvăluia Anamaria Prodan, potrivit Cancan.

Câteva săptămâni mai târziu după aceste declarații, Anamaria Prodan vorbea și despre partaj. Ea spunea atunci că nu a făcut partaj nici după primul divorț și nu ar face nici de această dată.

Totodată, impresara mai declara că soțul ei nu ar lăsa-o niciodată ”pe străzi” și că nu are nevoie de niciun bărbat, pentru că are suficientă avere.