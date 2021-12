Cine a pierdut și cine a câștigat în criza pandemică? Află din Emisiunea Capital Top 300 Companii

Capital Top 300 companii este realizat pe baza datelor financiare din 2020, un an cu o furtună economică în toată regula. La care s-a mai adăugat și un stres social. Un an de șters din amintiri. Datele macroeconomice ale României arată că am avut o scădere a PIB de 3,9% în 2020. Dar curiozitatea era, la începutul realizării acestui top, cum s-au descurcat marile companii care activează în România.