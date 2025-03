BYD intră pe piața din România

BYD, colosul auto chinez care transformă industria vehiculelor electrice, își intensifică expansiunea în Europa și intră pe piața din România. Începând cu aprilie 2025, românii vor avea acces la o gamă de șapte modele electrice și plug-in hybrid, disponibile printr-o rețea de 20 de dealeri auto. Până la sfârșitul anului, numărul acestora va ajunge la 30, iar în următorii trei ani, se va extinde până la 60!

Intrarea BYD pe piața din România marchează un pas important în evoluția sectorului auto electric, oferind consumatorilor mai multe opțiuni de mobilitate sustenabilă.

Conform EV Market, gama de modele disponibile va include alternative pentru unele dintre cele mai populare vehicule electrice și hibride: Dolphin Surf, un rival pentru Dacia Spring, Sealion 7, competitor pentru Tesla Model Y, Seal, echivalentul Tesla Model 3, și Atto 2, un model comparabil cu Ford Puma.

BYD își propune o expansiune rapidă pe piața auto din România, vizând extinderea rețelei sale de dealeri la 60 în următorii trei ani. Obiectivul companiei este ambițios: să devină lider în vânzările de vehicule electrice din România până în 2030.

Unde se vor deschide primele showroom-uri

Primele showroom-uri BYD din România vor fi deschise în principalele orașe ale țării, printre care București, Iași, Brașov, Timișoara, Cluj, Constanța și Pitești.

Producătorul auto chinez introduce o nouă platformă de încărcare ultrarapidă de 1000V, capabilă să furnizeze 100 kWh în doar 10 minute.

BYD va incorpora dronele DJI în vehiculele sale electrice, adăugând noi funcționalități și extinzând experiența utilizatorilor.

Pentru anul 2025, importatorul BYD prognozează vânzări de aproximativ 5.000 de vehicule electrice și plug-in hybrid pe piața din România.

„Printre modelele electrice disponibile în 2025 se vor număra BYD Atto 2, Seal, Seal-U, Sealion 7 și Dolphin Surf, cu prețuri încă în lucru. BYD Dolphin Surf va concura direct cu Dacia Spring. De asemenea, în gama de plug-in hybrid, vor fi disponibile modelele BYD Seal-U DM-i și un sedan din clasa C. Toate aceste vehicule vor fi disponibile în 2025 pe piața românească”, a declarat Andrei Duica, Deputy Country Manager România & Bulgaria.

BYD construiește prima sa fabrică de vehicule electrice în Ungaria

BYD construiește prima sa fabrică de autoturisme electrice din Europa, situată în Szeged, Ungaria, unde va produce vehicule electrice de nouă generație.

În 2025, brandul va fi activ pe mai multe piețe europene, inclusiv Germania, Norvegia, Suedia, Danemarca, Olanda, Belgia, Franța, Regatul Unit, Spania și România.

Fondată în 1995, BYD Co. Ltd. își are sediul în Shenzhen, Guangdong, China, și este condusă de Wang Chuanfu. Compania operează prin două filiale principale: BYD Automobile și BYD Electronic.