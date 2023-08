În 2023, Rusia a cheltuit cu armata sa o treime din totalul chetuielilor publice

În prima jumătate a acestui an, Rusia a cheltuit cu armata sa cu 600 de miliarde de ruble rușești mai mult decât ţinta inițială de doar 4.980 miliarde de ruble rusești pe care a stabilit-o pentru întregul an. În primele şase luni ale acestui an, cheltuielile militare s-au ridicat la 5.590 de miliarde de ruble rusești, adică 37,3% din cheltuielile totale din primul semestru. Inițial, planurile bugetare ale Rusiei erau ca 17,1% din fondurile totale să fie cheltuit pentru apărare naţională.

Potrivit agenției de presă Reuters, cheltuielile militare pentru întregul an ar urma să se ridice la 9.700 miliarde de ruble rusești, adică o treime din ţinta totală de cheltuieli care este de 29.050 miliarde de ruble, ceea ce ar însemna cea mai mare pondere a cheltuielilor cu apărarea din ultimul deceniu.

Conform sursei citate anterior, creşterea cheltuielilor militare a avut drept efect susţinerea relansării economice înregistrată de Rusia în 2023, în condiţiile unei producţii industriale în creștere, dar a provocat finanţelor publice un deficit de circa 28 de miliarde de dolari americani, situaţie agravată de diminuarea veniturilor obținute din exporturi. Pe scurt, o continuă majorare a cheltuielilor militare ar putea agrava deficitul Rusiei.

Industria de apărare din Rusia funcţionează la capacitate maximă

Vă amintim că, luna trecută, vicepremierul Rusiei, Denis Manturov, a anunțat că industria de apărare produce lunar mai multî muniţie decât a produs în tot anul 2022. Producţia de armament a stat la baza creșterii economiei ruseşti în 2023, după o contracţie a PIB-ului de 2,1% în 2022, însă pe măsură ce sunt majorate cheltuielile militare, cheltuielile pentru alte domenii, precum educația, medicina și infrastructura, sunt reduse.

„Complexul militar-industrial susţine creşterea producţiei industriale”, a declarat, săptămâna trecută, Dmitry Polevoy, director de investiţii la Locko-Invest, după publicarea datelor statistice care arată că producţia industrială din Rusia a crescut cu 6,5% în ritm anual în iunie 2023.

„Nu ştim care este potenţialul pentru o nouă creştere a producţiei de tancuri şi rachete. Dar ştim că o nouă majorare a acestei producţii este posibilă numai pe seama atragerii de personal din alte sectoare ale economiei”, a spus, la rândul său, Yevgeny Suvorov, economist în cadrul CentroCreditBank.