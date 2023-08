Minele și capcanele puse de ruși au fost principalul motiv pentru care contraofensiva de vară a încetinit.

De când minele i-au forțat pe comandanți să încetinească înaintarea, numărul răniților care ajung la spitalul său a scăzut considerabil, notează Sky News.

Rușii minează totul pe front

Un genist pe nume Volodimir a declarat că se afla pe linia frontului în momentul în care echipa sa a găsit cadavrele unor soldați rusești într-o poziție abandonată.

„Erau trei sau patru morți de-ai lor. Doi băieți zăceau unul peste altul, ceea ce ne-a făcut să avem suspiciuni, pentru că dacă ar fi fost o explozie ar fi fost aruncați în direcții diferite, dar aici, unul stă întins peste celălalt.

Am făcut bine că nu i-am atins, pentru că atunci când am ajuns acolo cu un „pisoi”, am văzut că sub ele era o mină PM. A explodat și i-a aruncat în aer pe amândoi, dar am rămas în siguranță, slavă Domnului”, a relatat genistul.

Dispozitivul menționat de genist este un cârlig de oțel pliabil, folosesc pentru a debloca capcanele. Numele de „pisoi” provine de la cleștele său retractabil care care iese precum ghearele de pisică. Totodată, termenul de PM face refere o mină antipersonal din epoca sovietică, a mai scris sursa menționată.

Munca depusă de geniști pe front este foarte periculoasă

De asemenea, acesta a subliniat că trupele ucrainene pierd câte un genist în fiecare zi, în contextul în care „rușii minează totul”, de la uși deschise, cutii și lăzi, până la jucării.

„Pierdem câte un genist în fiecare zi, fie rănit, fie mort. Este o muncă periculoasă. Și indiferent dacă o întreagă brigadă avansează sau dacă aproximativ 12 băieți pleacă în misiune, întotdeauna geniștii sunt primii care pleacă. Este foarte periculos.

Rușii minează totul. Uși deschise, cutii și lăzi, chiar și jucării. Ei știu că grupurile noastre de evacuare medicală ridică răniții și morții, sub care găsesc apoi acești explozibili. Iar acest lucru este foarte periculos pentru noi”, a mai spus acesta, potrivit sursei menționate.