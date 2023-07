Spania își va suplimenta prezenţa militară în România şi în Slovacia

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat marți, 11 iulie 2023, că țara sa va suplimenta prezenţa militară în România şi în Slovacia, în cadrul măsurilor de consolidare a apărării Flancului Estic al NATO, și va participa la noul batalion internaţional din Slovacia, la care contribuie şi Statele Unite ale Americii, Germania şi Slovenia.

„Spania va anunţa suplimentarea prezenţei noastre militare pe flancul estic, în primul rând în România, dar şi în Slovacia. Noile planuri de apărare la nivel regional vor avea o strategie orientată la 360 de grade, în conformitate cu noul Concept Strategic al NATO.

Vor fi adoptate măsuri de contracarare a ameninţărilor pe flancurile nordic, central şi sud-estic”, a explicat, marți, Pedro Sanchez, potrivit cotidianului spaniol La Vanguardia.

NATO va intensifica măsurile de apărare şi descurajare militară

Potrivit sursei citate anterior, Alianța Nord Atlantică va intensifica măsurile de apărare şi descurajare militară, în contextul riscurilor generate de Rusia. Cu o zi în urmă, s-a ajuns la un acord de principiu privind implementarea unor planuri regionale de apărare şi ripostă în cazul unui atac al Rusiei, această decizie urmând să fie aprobată definitiv în cursul Summitului NATO de la Vilnius.

Planurile regionale prevăd măsuri de apărare şi descurajare militară, având componente terestre, aeriene, maritime, cibernetice şi spaţiale, ce vor fi susţinute cu 300.000 de militari aflaţi în stare de disponibilitate ridicată şi prin capabilităţi majore în toate domeniile.

Guvernul României va crește PIB-ul pentru Apărere în următorii ani

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat, marţi, că țara noastră stă bine la toate capitolele pentru că încă din 2016, 2% din PIB s-au dus către armată, iar începând din acest an s-a trecut la 2,5% din PIB.

„Toate s-au realizat, şi în infrastructură, şi în dotare şi în personal. Cu mine în delegaţie este Ministrul Apărării cu care am discutat şi acum câteva minute şi trebuie să spun că progresul este notabil şi sustenabil. Avem o dotare mult superioară, avem cadre militare tot mai bine pregătite, iar la infrastructură se lucrează peste tot, în toate bazele noastre, vorbesc în toate bazele mari care au şi relevanţă pentru NATO, se lucrează, se extind, se modernizează se îmbunătăţeşte dotarea.

Toate aceste lucruri sunt posibile fiindcă am alocat încă din 2016, decizia fiind din 2015, 2% din PIB pentru apărare, iar începând din acest an am trecut la 2,5% din PIB şi aşa vom rămâne. Ba, chiar este posibil să creştem în următorii ani. La ultima întrevedere informală am discutat pe larg această chestiune.

Credem, cel puţin secretarul general, cu mine şi cu încă câţiva, credem că 2% nu trebuie să fie plafonul, ci trebuie să fie baza de la care se porneşte când vorbim despre alocarea de resurse bugetare pentru apărare. Sigur, această chestiune va mai rămâne în discuţie dar noi am luat rolul nostru foarte în serios”, a explicat el.