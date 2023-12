Charles Officer a murit după ce a suferit complicații în urma unui atac de cord. Anterior, a avut și alte probleme de sănătate care i-au pus viața în pericol.

În decembrie 2022, cineastul canadian a suferit un transplant pulmonar, dar familia nu a dat mai multe detalii, informează Metro.co.uk

Actorul și regizorul canadian Charles Officer a murit

Cel mai recent proiect al său a fost „Akilla’s Escape”. Filmul un thriller despre un traficant de droguri a cărui afacere este pusă la grea încercare când deturnează un un jaf armat și îl capturează pe unul dintre membrii bandei, un băiat de 15 ani.

„Sper să pot trăi de-acum fără generozitatea ta. Suntem cu inima zdrobită”

În urma anunțului decesului lui Officer, Toronto Black Film Festival a postat pe X, fostă Twitter: următorul mesaj:

„Suntem profund întristați de moartea lui Charles Officer. Munca sa, de regizor și de actor, a atins multe inimi și am fost onorați să prezentăm multe dintre filmele sale la TBFF începând cu anul 2013. Fie ca moștenirea lui să continue să ne inspire pe toți.”

National Film Board of Canada a adăugat un alt mesaj: „Astăzi, deplângem dispariția regizorului canadian Charles Officer și transmitem condoleanțe familiei”.

Katie Boland, actriță și scriitoare canadiană, a scris: „Să spun că sunt devastată de pierderea prietenului meu drag și a unuia dintre regizorii preferați, Charles Officer, ar fi un eufemism. Odihnește-te în pace, Charles. Sper să pot trăi de-acum fără generozitatea ta. Suntem cu inima zdrobită.”

A murit un alt actor iubit, cunoscut pentru rolul din celebra serie „Academia de Poliție”

De asemenea, George R. Robertson, un cunoscut actor canadian, a murit la vârsta de 89 de ani. Robertson a devenit celebru pentru interpretarea polițistului Henry J. Hurst în celebra serie de filme ”Academia de Poliție”.

A fost descris ca fiind „soț, tată, bunic, actor, scriitor, pictor”, iar familia a scris că „lasă o moștenire impresionantă”, grație carierei sale îndelungate în film și televiziune.

Născut în Brampton, Ontario, la 20 aprilie 1933, Robertson și-a început cariera de actor pe scena de teatru înainte de a rezerva roluri mici în mai multe seriale TV, printre care The F.B.I., The Most Deadly Game și Cool Million.

Dar abia după ce a obținut un rol în celebra serie a anilo 80 ”Police Academy”, alături de Steve Guttenberg, Kim Cattrall și regretatul Bubba Smith, a avut marea sa șansă. Filmul a fost un succes comercial uriaș și a dus la alte cinci continuări între 1985 și 1989.

După încheierea francizei cinematografice, actorul a continuat să joace în mai multe filme și seriale de televiziune, precum The Path to 9/11, The Pentagon Papers și Sundays at Tiffany’s.

De asemenea, a jucat în serialul E.N.G. între 1989-1994.

Robertson a adunat aproximativ 80 de roluri de-a lungul carierei sale și a fost distins în 1993 cu premiul Margaret Collier de către Canadian Broadcast Corporation.

A fost ambasador UNICEF

După ce a jucat rolul șefului Hurst din Academia de Poliție, s-a folosit de rolul său pentru a vorbi tinerilor din liceele din Canada ca ambasador UNICEF, lucru care i-a adus în cele din urmă premiul Danny Kaye UNICEF Canada în 1990 pentru o contribuție remarcabilă.

De asemenea, a ajutat la strângerea de fonduri pentru un orfelinat din Chiang Mai, Thailanda, mergând pe jos 529 de kilometri.