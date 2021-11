Lovitură totală pentru românii cu centrale! Vor fi interzise definitiv

„Atât ministerul, cât și UAT-urile și cetățenii trebuie să facă eforturi pentru un aer mai curat. Odată cu venirea frigului, poluarea aerului ne pune în pericol sănătatea din ce în ce mai mult, pentru că în urma încălzirii locuințelor și în urma traficului substanțele nocive rămân blocați în straturile de aer în apropierea suprafeței, mai ales dacă vremea este liniștită, rece și uscată”, a scris Tánczos Barna pe pagina sa de Facebook.

Soluții de lungă durată pentru încălzirea verde a locuințelor

De asemenea, Tánczos Barna a scris și că „trebuie să găsim soluții de lungă durată” pentru încălzirea verde a locuințelor.

„Campania #VinereaVerde atrage atenția asupra faptului că optând de cât mai multe ori pentru transportul în comun, putem reduce poluarea care provine din trafic, iar pentru încălzirea verde a locuințelor trebuie să găsim soluții de lungă durată.

Din aceste considerente, pregătim la minister un set de măsuri care conține printre altele și interdicția de a instala centrale termice proprii în blocurile care se construiesc acum. Aceste locuințe noi vor putea avea centrală comună sau va trebui să fie conectate la rețelele de încălzire ale orașelor care trebuie să fie modernizate pe baza unui plan de acțiune. Doar astfel putem reduce semnificativ emisiile clădirilor”, a completat acesta.

Anunțul făcut anterior de Tánczos Barna

Anterior, ministrul a propus interzicerea instalării de centrale individuale pentru construcţiile noi, în lupta împotriva poluării.

„Aerul poluat va fi poluat din cauza traficului, din cauza încălzirii, foarte multe centrale individuale – este o situaţie de fapt – nu poţi să te duci în trecut să le scoţi din apartamente, dar măcar pentru blocurile noi. Trebuie să interzicem să fie instalate centrale individuale pentru construcţiile noi, să începem de undeva.

În primăvară, am comandat un studiu de la un institut de cercetare şi am avut câteva rezultate care confirmă faptul că în continuare una dintre cele mai importante surse de poluare rămâne traficul. Sunt măsurători ştiinţifice din preluarea din filtre a compuşilor chimici care au fost adunate PM 10, PM 2,5 în staţiile oficiale şi au fost duse la laboratoarele de specialitate. Am constatat că în anumite perioade, foarte ciudat, în zilele de weekend, sâmbătă de cele mai multe ori apare acea contribuţie a unor incendieri. Împreună cu Consiliul Judeţean Ilfov şi Garda de Mediu am stabilit pentru această toamnă patrule în punctele roşii, în acele sate unde împreună cu Poliţia din judeţul Ilfov, poliţiile locale din comune astfel încât să ţinem sub control acest fenomen.

Vor mai fi, din păcate, pentru că iresponsabilitatea e uriaşă, controalele s-au înmulţit, am avut din 17 octombrie până în 17 noiembrie aproape 200 de controale în acest domeniu. Vom intensifica controalele în jurul Bucureştiului, exact în zonele unde au fost asemenea arderi şi sperăm să reducem contribuţia acestui factor la poluarea aerului din Bucureşti”, a mai transmis Tánczos Barna.