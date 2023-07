În topul celor mai scumpe case deținute de celebritățile din SUA se află „Xanadu 2.0”, vila grandioasă a lui Bill Gates, care valorează 130 milioane de dolari. Iată nouă dintre cele mai scumpe case ale celebrităților, conform topului realizat de luxurylaunches.

Taylor Swift – 32 de milioane de dolari

În 2015, Taylor Swift și-a cumpărat conacul din Beverly Hills pentru suma de 25 de milioane de dolari. Potrivit HGTV, casa aparținuse mogulului de la Hollywood, Samuel L. Goldwyn.

Conacul care se întinde pe 11.000 metri pătrați are șapte dormitoare și zece băi. A fost construit în 1934, iar Taylor Swift a spus că vrea să-i redea strălucirea de odinioară. Se pare că acum valorează 32 de milioane de dolari.

Kylie Jenner – 36,5 milioane dolari

Antreprenoarea Kylie Jenner este una dintre cele mai faimoase celebrități de la Hollywood. Și avea nevoie de o casă mare, care să-i ofere intimitate. Cu o suprafață de peste 15.000 de metri pătrați, conacul lui Jenner din Holmby Hills a fost comparat cu o stațiune datorită dimensiunii sale. Are 7 dormitoare, 14 băi, 20 de locuri de parcare, un bar, o sală de jocuri, home cinema. Valorează 36,5 milioane dolari.

Ellen DeGeneres – 45 de milioane dolari

Această proprietate din California, care se întinde pe 5,2 hectare, este o oază de inspirație toscană. Vila a fost proiectată inițial de arhitectul Wallace Frost și valorează 45 milioane dolari. Cu nouă șeminee, biblioteci, două piscine și un teren de tenis, Ellen DeGeneres își trăiește aici visul american. Fosta gazdă TV are vecini la fel de celebri precum Oprah Winfrey și Prințul Harry și Meghan Markle.

Tiger Woods – 54 milioane dolari

Situată în Insula Jupiter, casa celebrului jucător de golf se întinde pe patru hectare și are un teren de baschet, piscine, sală de gimnastică, spa, un studio de cinema și pistă de alergare. A fost achiziționată la prețul de 54 de milioane de dolari.

George Lucas – 100 de milioane de dolari

Skywalker Ranch a fost denumit astfel în onoarea regizorului George Lucas și a filmului care i-a adus celebritatea, „Războiul stelelor”. Conacul se întinde pe 10,5 hectare și are un teatru cu 300 de locuri, o podgorie, piscină în aer liber. Se pare că valorează 100 de milioane de dolari.

George Clooney – 100 de milioane de dolari

Actorul a cumpărat vila datând din secolul al XVIII-lea, situată în Laglio, Italia, pe lacul Como, în 2002. „Mi-am dat seama cât de frumoasă era viața în Italia și cum m-a ajutat cu să mă relaxez și să nu mă simt atât de presat”, declara actorul. Potrivit Milan Design Agenda, vila are 25 de camere, un teatru, o piscină și garaj.

Bill Gates – 130 milioane dolari

Bill Gates a cheltuit 63 de milioane de dolari pentru a-și înfrumuseța conacul cunoscut sub numele de „Xanadu 2.0”. A adus aici nisip de pe o insulă din Caraibe și are un pârâu artificial. Conacul are 24 de băi și 7 dormitoare, o piscină de aproape 19 metri, cu podea cu motive fosile și un sistem de muzică subacvatică. Conacul valorează 130 de milioane de dolari.

Angelina Jolie și Brad Pitt – peste 160 de milioane de dolari

Château Miraval, o vilă din Correns, sudul Franței, a fost locul de vis pentru Brad Pitt și fosta sa soție, Angelina Jolie. Moșia se întinde pe mai bine de 480 de hectare și este înconjurată de drumuri romane și multiple structuri din secolul al XVII-lea. Casa are 35 de camere, o piscină interioară și una exterioară, cinema, spa și o pistă de aterizare pentru elicoptere. Potrivit mai multor rapoarte, vila valorează acum peste 160 de milioane de dolari, mai mult decât dublu față de suma pe care a plătit-o cuplul.

Jay-Z și Beyoncé – 200 de milioane de dolari

Beyoncé și Jay-Z au bătut, recent, toate recordurile în materie de proprietate. Casa pe care au achiziționat-o cei doi a costat 200 de milioane de dolari, fiind cea mai scumpă vândută vreodată în California, conform TMZ. Inițial, casa a fost evaluată la 295 de milioane de dolari. Vecinul lor este investitorul de risc Marc Andreessen. Și el deține recordul pentru a doua cea mai scumpă casă cumpărată aici, cu 177 milioane dolari, în 2021.