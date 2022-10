Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, alături de Angelina Jolie și de alți mega-miliardari, ar petrece Halloween-ul la Castelul Bran. Prieten de 20 de ani cu Musk, magnatul american Peter Thiel, fondatorul PayPal, a ajuns deja la București împreună cu partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Pe listă se mai află Sergey Brin, fondatorul Google, Steve Jurvetson, fondator Hotmail și în prezent în board-ul Space X, Luke Nosek, co-fondator PayPal, fondator al Gigafund – un fond de investiții axat pe explorarea spațiului și primul investitor în Space X-ul lui Musk. De asemenea, la eveniment va participa și magnatul Larry Page, al 17 lea cel mai bogat om din lume în 2022 și co-fondator Google, dar și vedete de talie mondială, actori și artiști.

O parte a grupului a ajuns în România la bordul unui privat-jet, care a aterizat pe aeroportul Otopeni azi noapte în jurul orei 03:00, ora României, a arătat Mediaflux.ro.

Cel mai bogat om din lume, fondatorul Tesla și Space X, multi miliardarul Thiel, fondatorul PayPal frumoasa Jolie – pentru care Musk are o mai veche pasiune – și alți super-miliardari ai planetei ar urma să petreacă sărbătoarea de Halloween la Castelul Bran, aflat în proprietatea arhiducelui Dominic von Habsburg. Alte aproximativ 40 – 50 de persoane extrem de importante se vor afla, de asemenea, la Bran în acest weekend.

Fondatorul PayPal și primul investitor extern în Facebook prezent la petrecere

Magnații americani au fost preluați de la salonul oficial al aeroportului, cu maximă discreție, de un Mercedes S și mai multe dubițe Mercedes Vito care i-au transportat la un hotel de lux din centrul Capitalei, acolo unde MediaFlux a obținut și primele imagini cu unii dintre cei mai bogați oameni ai planetei, apropiați ai lui Musk.

Unul dintre miliardarii care apar în imagini este Peter Thiel, fondatorul PayPal și primul investitor extern în Facebook. A făcut parte din echipa fostului președinte Donald Trump. În mai 2022, Thiel avea o avere în valoare netă estimată de 7,19 miliarde de dolari și se afla pe locul 297 în indicele miliardarilor Bloomberg.

Alături de el, în imagini, apare un alt magnat, Matt Danzeisen, care este partenerul lui de viață. Cuplul este căsătorit din 2017, dar în ciuda faptului că sunt împreună atât de mult timp, în mass-media se cunosc foarte puține lucruri despre viața lui Matt.

Matt Danzeisen lucrează pentru Peter Thiel la compania sa, Thiel Capital, ca administrator de portofoliu.

Angelina Jolie ar fi avut o relație cu Elon Musk

Prezentă și ea pe lista de invitați, actrița Angelina Jolie ar fi avut o relație, în anul 2017, cu miliardarul Elon Musk, deși au fost foarte atenți să nu se afle acest lucru, a scris bloggerița Janet Charlton pe site-ul său, informație preluată de tabloidul elvețian Blick. Musk și Angelina se cunosc de mai mulți ani pentru că au lucrat împreună la proiecte umanitare, conform sursei citate.

Printre invitați se află și Sergey Brin, magnatul american de origine rusă, fondator al Google împreună cu Larry Page. Din octombrie 2022, Brin este a opta cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de 95 de miliarde de dolari, conform indicelui Bloomberg Billionaires.

Sosiți azi-noapte la București, oaspeții sunt duși la Bran cu elicopterele. La bordul uni aparat de zbor s-a îmbarcat deja actrița Julia Sandstrom, cunoscută din filmle Chick Fight și Show Me What You Got.

Istoria Castelului Bran

Castelul Bran, construit pentru prima dată de cavalerii teutoni în 1377 pentru a proteja Kronstadt (Brașov) de atacurile otomane, a devenit un post cheie de pază la trecătoarea Carpaților pentru stăpânirea Imperiului Austro-Ungar asupra Transilvaniei.

Dăruit Reginei Maria a României de către cetățenii locali după ce Transilvania a devenit provincie românească la începutul anilor 1920, castelul a fost total restaurat. În 1950, după exproprierea de către guvernul comunist, castelul a devenit monument național căruia i s-a adăugat un muzeu al clădirilor restaurate din sat.

Castelul a fost retrocedat în 2006 urmașilor Principesei Ileana a României şi a Arhiducelui de Habsburg, respectiv lui Dominic von Habsburg-Lothringen, arhiducesei Maria Magdalena von Holzhausen şi arhiducesei Elisabeth Sandhofer. Toți trei locuiau atunci în străinătate.

Wall Street Journal scrie că Dominic de Habsburg s-a arătat întotdeauna deranjat de asocierea brandului Dracula de castelul Bran. Totuși, potrivit informațiilor MediaFlux, arhiducele este gazda evenimentului organizat pentru cei mai bogați oameni ai lumii de Halloween.