Jurnaliștii au publicat știrea falsă despre Elon Musk pentru a câștiga bani

Toni Grecu se numără printre persoanele publice din România care au vorbit despre fake news-ul potrivit căruia Elon Musk și alte vedete de talie internațională au petrecut Halloween-ul la Castelul Bran, fake news care a ocupat prima pagină a ziarelor în aceste zile.

Toni Grecu consideră că această informație falsă a fost difuzată de majoritatea ziarelor și posturilor de televiziune din țara noastră din cauza lipsei de profesionalism a jurnaliștilor români. Potrivit spuselor sale, majoritatea jurnaliștilor au publicat acest fake news pentru a atrage cititorii. Din punctul său de vedere, Elon Musk n-ar veni vreodată în România pentru a vizita Castelul Bran, ci „mai degrabă pentru a-l cumpăra”.

„Foarte multă lipsă de profesionalism. Majoritatea au prezentat știrea anului pentru niște click-uri. Foamea este mare, foarte mare. Unii au găsit astfel minciuna perfectă știind sau gândindu-se că nu era adevărat. S-a mers pe principiul ”Nu lăsa adevărul să strice o știre bună!”. Toată lumea s-a hrănit din știrea aia, alții de ce să nu o facă după ei?

Nu știu dacă ar veni Elon Musk în România pentru Castelul Bran, mai degrabă și-ar cumpăra Castelul Bran să și-l pună la el acasă. Bun, hai, într-o ipoteză, am putea să zicem că Musk ar veni în România, căci nu prea are toate țiglele pe casă, dar Angelina Jolie? Pe bune? Doamna aceasta chiar nu prea are ce căuta aici, nu văd nicio legătură.

Ceea ce a ieșit totuși bine a fost festivalul de glume care a fost foarte reușit. Asta m-a făcut să ies puțin din starea aceea anostă. Nu e toată lumea pierdută, mai au oamenii și umor care nu iau ceea ce li se dă pe tavă”, a declarat, marți, Toni Grecu în cadrul podcastului „România lui Cristache” de pe canalul de Youtube EVZ Capital.

Pe rețelele de socializare circulă multe informații false despre războiul din Ucraina

Toni Grecu susține ferm că „minciunile și informațiile false legate de subiectul Elon Musk vin în continuarea fake-news-urilor lansate de pe urma războiului din Ucraina.”

„Dar așa este un război, la urma urmei. Suntem totuși în secolul 22, unde tehnologia este la putere. Acum primul care moare într-un război este adevărul. Eu nu-l apreciez pe Putin, nu sunt de acord cu ceea ce a făcut, însă trebuie să fim foarte atenți la știrile care se scriu despre Rusia, despre Putin sau despre Ucraina, trebuie să punem întotdeauna îndoiala în față, să luăm în calcul că adevărul este ciuntit. Pe Facebook acuma se spun multe…”, a avertizat comediantul.

„Este un război ideologic, este un război între două lumi. Geoană a spus-o foarte bine acum câteva zile la Sibiu când a specificat că Putin nu trebuie să câștige acest război pentru că va câștiga autocrația. Nu este vorba de Putin aici, este vorba despre acest sistem care ar putea pune în pericol democrația. Din punct de vedere ideologic, este un război mondial.

O diferență vom putea vedea tocmai după 7 noiembrie, când se vor termina alegerile din Statele Unite. Posibil ca, dacă vor câștiga republicanii, se va mai liniști industria aceasta a armelor. Poate cea mai mare știre din ultima vreme în întreaga lume este că America, în cel de-al treilea trimestru al anului, iese din recesiunea tehnică, în condițiile în care prețurile la petrol au crescut. Războiul se dovedește o afacere foarte mare pentru cei mari și puternici.

Principala mea îngrijorare este că acest război se prelungește. Că ni se duc economiile, ale noastre, ale mele, avem cinci lei în bancă din cauza inflației, prelungită de război. Asta mă îngrijorează pe mine. Eu mă gândesc permanent la ziua de mâine și de poimâine. Pentru prima dată în istorie, în doar câteva luni, geopolitică energetică a lumii s-a schimbat semnificativ. Toate lucrurile importante se întâmplă acum la Bruxelles și la Washington”, a adăugat Toni Grecu.