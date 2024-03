Cele mai frumoase grădini botanice din țară

România deține câteva grădini botanice care merită din plin să fie vizitate. Grădinile botanice sunt adevărate oaze de liniște și culoare, fiind destinații populare pentru toate vârstele. Studiile au demonstrat că interacțiunea cu natura și aerul liber contribuie la reducerea stresului, îmbunătățirea stării de fericire și promovarea unei stări generale de bine.

Însă, care sunt cele mai frumoase grădini botanice și parcuri dendrologice din țară? Clubulcopiilor.ro a întocmit un clasament bazat pe datele disponibile în Google Maps, evidențiind cele mai apreciate atracții ale naturii din România.

Cele mai apreciate grădini botanice și parcuri dendrologice din țară pot fi găsite în orașele Iași, Craiova, Hunedoara, Carei și Chitila. Toate aceste destinații au obținut un rating excelent de 4,7 dintr-un maxim de 5 în clasamentul realizat.

La Iași, este cea mai veche

Grădina botanică din Iași s-a bucurat de cea mai mare popularitate, fiind votată ca fiind cea mai frumoasă grădină botanică din România. În anul 2023, a înregistrat peste 330.000 de vizitatori, iar lunile cele mai aglomerate au fost aprilie, mai și iunie.

Gradina Botanica Anastasie Fatu din Iasi este prima gradina botanica din Romania, fiind inaugurata in anul 1856 de catre naturalistul Anastasie Fatu. Se întinde pe o suprafata de circa 100 de hectare si se mandreste cu o colectie fabuloasa de 800 de specii de trandafiri din tara, cea mai mare din tara. Dar si cu aproape 500 de specii de crizanteme. In serele din parc intalnim, de asemenea, specii de plante mediteraneene, tropicale si subtropicale.

Un aspect surprinzător și plăcut este reprezentat de grădinile din orașele mici sau mijlocii, precum Hunedoara, Carei, Simeria, Jibou sau Galați, care au captat atenția și aprecierea vizitatorilor. Acestea se numără printre cele mai frumoase și bine îngrijite grădini din România.

La Galați este una dintre cele mai noi grădini

Gradina Botanica Rasvan Angheluta din Galati este una dintre cele mai noi gradini botanice din Romania, Gradina Rasvan Angheluta a fost inaugurata in anul 1990 si se intinde pe o suprafata de 18 hectare. Foarte cocheta, cu decoruri naturale impresionante, gradina are mai multe colectii de specii de plante fascinante, cea mai populara fiind colectia de peste 300 de soiuri de trandafiri.

În afara celor citate de Clubulcopiilor.ro, o grădină botanică frumoasă este și în Cluj-Napoca. Gradina Botanica Alexandru Borza din Cluj a fost inaugurată în anul 1920. splendidul parc din Cluj-Napoca este considerat a fi una dintre cele mai frumoase gradini botanice din Europa.

Se intinde pe o suprafata de 14 hectare si gazduieste specii de plante care cresc in mod natural pe intregul teritoriu romanesc, de la crestele inalte ale Carpatilor pana la zonele dobrogene. De asemenea, Gradina Alexandru Borza are cateva sere cu plante tropicale, dar si sectiuni cu specii din flori din Caucaz si din muntii Himalaya. Impresionante sunt si gradina japoneza si gradina romana, decorate splendid cu elemente specifice, prima cu o casuta in stil japonez si cu un parau fermecator, iar cea de-a doua cu vestigii arheologice si cu ornamente din perioada Imperiului Roman.