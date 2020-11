Toamna aceasta romanii au calatorit mai ieftin in Marea Britanie si Spania, in ciuda restrictiilor impuse de pandemie. In ciuda situatiei dificile in care se regaseste industria aeriana la nivel mondial, conform celei mai recente analize a celei mai mari agentii de turism online din Romania, Vola.ro, romanii continue sa rezerve bilete de avion si sa calatoreasca cu avionul. Primele date au evidentiat faptul ca fluctuatiile de pret fata de anul trecut au fost minore astfel ca lunile septembrie si octombrie au aratat o usoara crestere a pretului biletelor de avion, iar destinatiile cele mai cerute raman Marea Britanie, Spania, Germania si Franta.

Situatia calatoriilor romanilor ramane insa puternic volatila, impactata de deciziile autoritatilor si de situatia pandemica la nivel European.

Analizand traficul de pe website-ul Vola.ro se remarca faptul ca luna septembrie 2020 a dat semnale de revenire a apetitului pentru calatorii, in special in destinatii unde exista comunitati mari de diaspora. Romanii au cautat bilete de avion spre destinatii precum Germania, Franta, Spania si Anglia, insa au rezervat intr-o masura mai mica decat in anii trecuti.

Crestere cu 15% a zborurilor doar dus, fata de anul trecut

Daca in anul 2019 sub 50% din totalul zborurilor romanilor au fost zboruri doar dus, in 2020 procentul de zboruri doar dus a crescut simtitor, fiind si perioade in care peste 75% – 80% din totalul zborurilor au fost pentru zboruri “one way”. In unele cazuri acest lucru a insemnat si costuri mai mari pentru pasagerii romani, care au platit in unele situatii si cu peste 20% mai mult decat anul trecut pentru un bilet de avion doar dus spre Franta si Germania si cu peste 30% mai multe decat anul trecut pentru un bilet de avion doar dus spre Italia si Spania.

“2020 este anul rezervarilor last minute si plecarilor pe ultima suta de metri. Trendul s-a vazut cel mai mult in lunile Martie – Iunie 2020 si a fost reluat in lunile de toamna datorita noilor restrictii generate de noul val al pandemiei. Acest lucru s-a tradus si uneori prin costuri mai mari pentru pasageri, pentru ca au preferat sa isi rezerve biletul de avion cu aproximativ doua saptamani inaintea calatoriilor.” a declarant Claudia Tocila, Marketing Director Vola.ro

Marea Britanie: destinatia cu cea mai mare scadere de pret

Conform datelor oficiale, aproape jumatate de million de romani lucreaza sau studiaza in prezent in Marea Britanie. Acesta este si motivul pentru care Marea Britanie ramane in topul destinatiilor cautate de romani pe platforma Vola.ro. In luna Septembrie romanii au rezervat bilete de avion spre orasele din Marea Britanie cu pana la 18% mai mici decat anul trecut, pretul mediu fiind de 161 euro pentru un zbor dus-intors, iar in luna octombrie preturile au fost cu aproape 24% mai mici, pretul mediu fiind de 127 euro pentru un zbor dus-intors.

Marea Britanie ocupa in continuare locul intai in topul destinatiilor cele mai cautate, urmata de Italia, Spania, Germania si Franta.

Romanii au continuat sa calatoreasca si sa cumpere bilete de avion cu destinatia Italia, astfel ca preturile biletelor de avion au inregistrat o crestere cu peste 30% a calatoriilor dus-intors, in luna Octombrie. Daca anul trecut romanii plateau pentru un bilet de avion cu destinatia Italia putin peste 211 euro in aceasta perioada, anul acesta pretul a depasit 300 euro. Intr-o situatie similara se afla si Franta si Germania. Romanii isi pot insa rezerva in continuare bilete de avion la cele mai mici preturi, daca opteaza pentru o rezervare cu cel putin 2-3 saptamani inainte de data plecarii. Spre exemplu, un zbor dus-intors pe ruta Bucuresti – Roma costa in perioada 13-17 decembrie putin peste 60 de euro.

Preferinta pentru biletele de avion rezervate last minute a avut drept efect si o amanare a deciziei de a calatori de sarbatori. Fata de anul trecut, cautarile si rezervarile pentru calatoriile in perioada Craciunului si a Anului Nou sunt mult mai scazute in acest moment. Specialistii Vola.ro estimeaza ca foarte multi dintre cei care vor decide sa vina in tara, isi vor rezerva biletul de avion cu 1-2 saptamani inaintea datei de plecare.