Netflix oferă o gamă largă de filme de Crăciun în 2023

Cele mai bune filme de Crăciun pe Netflix! Sărbătorile de iarnă aduc cu ele nu doar tradiții îndrăgite, ci și bucuria reîntâlnirii cu cei dragi. În atmosfera magică a Crăciunului, filmele dedicate acestei perioade au devenit o tradiție în sine.

În 2023, Netflix continuă să își completeze colecția cu producții festive, menite să încânte și să aducă spiritul sărbătorilor în căminul abonaților din România.

Spectatorii vor putea alege filme din genuri variante. Vom putea viziona atât comedii moderne, cât și drame extrem de emoționante, pentru ca fiecare membru al familiei să primească ceea ce își dorește.

Iată ce vă recomandăm pentru Crăciunul din acest an.

1. „Best. Christmas. Ever.”

Comedia „Best. Christmas. Ever.” explorează povestea unei familii extinse care depune mari eforturi pentru a avea sărbători de iarnă de neuitat. În încercarea de a crea o experiență minunată, familia trece prin peripeții și momente inedite și extrem de amuzante. Ei se adaptează la situațiile neașteptate cu umor, lucru care îi apropie.

2. „The Christmas Chronicles”

Filmul de aventură „The Christmas Chronicles” oferă publicului o poveste plină de acțiune. Pelicula îi are în prim-plan pe frații Kate și Teddy Pierce. Ei dau dovadă de mult curaj și plănuiesc să îl surprindă pe Moș Crăciun cu ajutorul camerei de filmat. În cele din urmă, cei surprinși vor fi ei, ceea ce îi va purta într-o mare aventură. Ei îl vor ajuta pe Moș Crăciun. Vor reuși ei să salveze spiritul Crăciunului și să treacă cu bine de toate peripețiile?

3. „The Princess Switch”

Filmul romantic „The Princess Switch” aduce în prim-plan povestea captivantă a lui Stacy, o brutăreasă care nu pare a avea nimic ieșit din comun. Ea descoperă că are o izbitoare asemănare cu o ducesă. Dintr-o coincidență, cele două femei decid să facă „schimb de vieți” înainte de sărbătorile de Crăciun. Această schimbare neașteptată dă naștere la o serie de situații amuzante și la momente romantice surprinzătoare. Cum vor reuși să se adapteze la viața celeilalte?

4. „Falling for Christmas”

Filmul romantic „Falling for Christmas” explorează viața lui Sierra, o moștenitoare destul de răsfățată care are parte de un accident de schi și suferă de amnezie. cu ajutorul îngrijirii primite de la Jake, un văduv, proprietarul unei mici pensiuni, Sierra începe să descopere un nou stil de viață. Ea începe să se bucure de simplitate și de valorile autentice, în timp ce se îndrăgostește de Jake.

5. „Single All the Way”

„Single All the Way” explorează într-un mod plin de umor și căldură tema iubirii și a relațiilor. Acțiunea îl are în prim-plan pe Peter, un tip căruia îi plac bărbații și care nu vrea să fie, ca de obicei în această perioadă, singur de sărbători. Astfel, el își convinge cel mai bun amic să meargă cu el, în vizită, la familia sa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Totul se schimbă atunci când familia îi plănuiește o întâlnire aranjată.

6. Holidate

În „Holidate”, Sloane și Jackson, doi străini care nu mai pot îndura presiunea de a fi singuri la evenimentele familiale, decid să devină „holidates” – parteneri fără implicații romantice. Astfel, ei se vor însoți reciproc la diverse sărbători pe tot parcursul anului. În timp ce experimentează împreună bucuria și nebunia fiecărei sărbători, de la Crăciun până la Ziua Îndrăgostiților, Sloane și Jackson descoperă că sentimentele lor evoluează, trecând de la o simplă prietenie la o conexiune mai profundă.

7. A Castle for Christmas

„A Castle for Christmas” ne dezvăluie povestea lui Sophie, o scriitoare de succes care evadează în Scoția pentru a scăpa de scandalul recent din cariera sa. În această țară fermecătoare, inima ei este „furată” de un castel, iar hotărârea ei de a-l cumpăra intră în conflict cu rezistența fermă a proprietarului, Ducele de Dunbar. În timp ce încearcă să ajungă la un acord în privința castelului, între cei doi se naște o legătură neașteptată, transformând antipatia inițială într-o poveste de dragoste surprinzătoare și plină de căldură.