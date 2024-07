Este vorba despre „Supacell”, noul serial britanic de pe Netflix. Producția a strâns milioane de vizualizări într-o săptămână de la lansare. Totodată, fanii se întreabă deja când va fi disponibil sezonul 2.

Noul serial de pe Netflix a strâns milioane de vizualizări

Potrivit companiei de streaming, serialul este creat și regizat de Rapman (Andrew Onwubolu MBE) și Sebastian Thiel. Totodată, se concentrează asupra a cinci locuitori de culoare din sudul Londrei, care au superputeri în ciuda istoricului bolii celulelor falciforme.

„Supacell” urmărește povestea „unui grup de oameni obișnuiți din sudul Londrei”. Ei „dezvoltă în mod neașteptat super puteri fără nicio legătură clară între ei, în afară de faptul că toți sunt de culoare”, scrie ScreenRant.

Serialul a fost lansat pe 27 iunie și are șase episoade

În distribuție sunt Tosin Cole (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens), Adelyao Adedayo (The Responder), Yasmin Monet Prince (Hanna), Eric Kofi-Abrefa (Blue Story), Josh Tedeku (A Town Called Malice) și Nadine Mills (The Strangers), potrivit Unilad.

Povestea se concentrează în jurul a cinci locuitori de culoare din sudul Londrei care descoperă că au superputeri, potrivit Netflix.

„Când cinci locuitori obișnuiți din sudul Londrei descoperă că au puteri extraordinare, depinde de un singur om să îi aducă împreună pentru a o salva pe femeia pe care o iubește”, informează descrierea companiei de streaming.

Serialul a fost lansat pe 27 iunie și are șase episoade. Potrivit companiei, mii de telespectatori rapizi l-au și terminat, spunându-și părerea pe rețelele de socializare.

Serialul a înregistrat 33,5 milioane de vizualizări în prima săptămână de la lansare

În prima săptămână de la lansare, serialul a înregistrat 33,5 milioane de vizualizări. Totodată, a fost urmărit timp de 6,4 milioane de ore, clasându-se pe locul doi în topul general al serviciului de streaming pentru săptămâna 24-30 iunie, potrivit sursei menționate.

