A avut o carieră îndelungată, plină de succes

Soția lui Erich Anderson, actrița Saxon Trainor, a confirmat decesul într-o postare pe Instagram.

„Iubitul meu partener de viață, Erich Anderson, a murit în această dimineață, după o luptă grea cu cancerul. A avut o carieră lungă, plină de succes; a fost tatăl lui Felicity în serialul cu același nume. De asemenea, a jucat în ”Friday the 13th”, „Star Trek” și în alte zeci de seriale”, se arată în postarea de pe Instagram, potrivit Yahoo.news.

Erich Anderson, care l-a interpretat pe Rob Dier în a patra serie a francizei „Friday the 13th”, a jucat în „Friday the 13th: The Final Chapter” cu Corey Feldman în 1984.

Era un tip inteligent și amuzant, un bucătar fantastic

De asemenea, a scris trei cărți: „Hallowed Be Thy Name”, „Thy Kingdom” , recent, „Rabbit: A Golf Fable”.

”Era un tip inteligent și amuzant, un bucătar fantastic; a scris trei romane grozave pe care le poți găsi pe Amazon. Îmi va fi dor de el, dar calvarul lui s-a încheiat”, a comentat unul din prietenii săi, actorul Stephen Harts.

În noiembrie anul trecut, soția sa a postat o fotografie pe Instagram, la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei, cu următorul mesaj: „Au trecut 20 de ani și încă râdem și suntem fericiți”.

Într-o declarație pentru USA TODAY, managerul lui Anderson, Chris Carbaugh a afirmat: ”A fost cea mai inteligentă și amuzantă persoană și a avut o inimă foarte mare. Toate gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă acum spre soția sa. Erich, ne va fi dor de tine”, a spus Carbaugh.

A fost un personaj magnific!

Colega sa din „Felicity”, actrița Eve Gordon, a scris un mesaj pe Instagram în care îi aduce un omagiu lui Anderson, numindu-l „un personaj magnific”, adăugând că „nu era nimeni ca el”.

”Deja folosesc timpul trecut când vorbesc de el. Prietene, sper să te revăd în vise și în altă lume”, a scris Gordon.

Un alt actor iubit de public a pierdut lupta cu cancerul

Luna trecută, un alt actor apreciat a pierdut lupta cu cancerul. Actorul englez Paxton Whitehead, unul dintre pilonii principali ai teatrului britanic, cunoscut pentru rolurile din câteva filme și seriale TV, printre care ”Back to School”, ”Mad About You”, ”Kate and Leopold” și ”Friends”, a murit, la vârsta de 85 de ani.

Whitehead a murit la un spital din Arlington, Virginia, a anunțat fiul său, Charles Whitehead, citat de The Hollywood Reporter. Paxton Whitehead a câștigat o nominalizare la Premiul Tony pentru rolul Pellinore, într-un remake din 1980 al producției ”Lerner & Loewe Camelot”, unde l-a avut ca partener pe marele actor Richard Burton. De asemenea, a apărut de câteva zeci de ori pe Broadway între anii 1962 și 2018.

Nominalizat la patru premii Tony

În plus, a jucat în rolul lui Sherlock Holmes în ”The Crucifer of Blood” din 1978- 1979, spectacol care a avut 236 de reprezentații la Teatrul Helen Hayes, unde a jucat alături de Glenn Close.

A fost nominalizat la patru premii Tony, câștigând unul. Gala Premiilor Tony are scopul de a pune în lumină și de a aduce în atenția lumii producțiile de teatru american de valoare. De asemenea, a fost distribuit în alte numeroase producții de pe Broadway, cum ar fi ”My Fair Lady”, alături de Richard Chamberlain, ”Lettice and Lovage”, ”Noises Off” și ”The Importance of Being Earnest”.

Și-a făcut debutul în film în ”Back to School”, în anii 80, apoi a jucat în ”Friends”

După ani de zile petrecuți pe scena unor teatre, Whitehead și-a făcut debutul în film în ”Back to School” (1986), în care l-a interpretat pe Dr. Philip Barbay, decanul Universității Grand Lakes și iubitul profesoarei de literatură Diane Turner (Sally Kellerman). Apoi a fost distribuit în rolul vecinului de palier Hal Conway, în serialul ”Mad About You” de la NBC, dfuzat între anii 1992-1999 și ca Mr. Waltham, șeful lui Rachel, din serialul ”Friends”, în 1998.