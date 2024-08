Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat marți că România va proteja 7 milioane de hectare de teren în caz de secetă printr-un program unic în Europa. Statul va oferi o primă de asigurare de 3.000 de lei pe hectar.

Florin Barbu a anunțat măsuri urgente pentru agricultură care vor fi aplicate de la 1 septembrie. România va introduce un mecanism unic în Europa pentru asigurarea a 7 milioane de hectare afectate de secetă.

Fermierii vor contribui cu 3% din subvenția europeană la un fond de risc. În schimb, Uniunea Europeană va aloca suplimentar 17 milioane de euro anual.

De ce spun acest lucru? Pentru că am făcut un fond de risc prin care se reţine de la fermieri 3% din subvenţia de la Uniunea Europeană, iar aplicând acest mecanism prin care practic asigurăm la secetă aceste culturi mai primim în plus de la Uniunea Europeană încă 17 milioane de euro anual. În compensare, venim cu alte sume de la bugetul de stat, astfel încât cele 7 milioane de hectare să fie asigurate de statul român”, a precizat Barbu.

„În momentul de faţă trebuie să luăm alte măsuri urgente pentru agricultură şi îmi asum acest pachet de măsuri pe care trebuie să îl luăm începând cu 1 septembrie în Guvernul României. Am discutat şi cu colegii de la ASF, am creionat un mecanism unic în Europa prin care statul român asigură 7 milioane de hectare la secetă.

Ministrul a precizat că prima de asigurare va fi de aproximativ 3.000 lei pe hectar și va fi oferită fermierilor odată ce aceștia primesc adeverința de la APIA pentru plata pe suprafață.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a explicat că prima de asigurare va fi în jur de 3.000 lei pe hectar. El a adăugat că, având în vedere că fermierii vor beneficia de această primă, băncile din România vor fi dispuse să ofere linii de credit.

Aceasta deoarece, fiind asigurate culturile, băncile sunt sigure că își vor recupera banii.

„Acea primă de asigurare este undeva la 3.000 lei şi automat că oricare fermier care are 1.000 de hectare şi are o primă de asigurare de 3.000 lei pe hectar, asta înseamnă (…) că orice bancă, şi am avut discuţii cu băncile din România, va da linii de credit pentru că, fiind asigurate (culturile – n. r.), sigur îşi vor recupera aceşti bani”, a afirmat şeful MADR.