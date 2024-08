Florin Barbu a spus marți, 20 august, că România lucrează la o rachetă care să aducă ploaia. Totodată, au fost luate mai multe decizii pentru fermieri, spune ministrul. A fost oprită și lansarea rachetelor antigrindină în zona Prahova.

Ministrul a oprit prin ordin lansarea rachetelor antigrindină în zona Prahova. Decizia a fost luată după ce majoritatea fermierilor din regiune i-au cerut acest lucru.

Potrivit ministrului, din cele 119.000 de hectare care erau acoperite cu acest sistem de anti-grindină, fermierii au venit cu semnături pe aproape 100.000 de hectare.

Am luat această decizie printr-un ordin de ministru. Sigur, acest ordin pe care l-am dat a fost pentru că am vrut să iau această presiune, să vedem dacă lucrurile intră într-o normalitate. Vă spun sincer că în perioada aceea, într-o săptămână jumătate, în Prahova chiar a plouat peste 150 l/mp”, a declarat ministrul.

De asemenea, el spune că investițiile în sistemul antigrindină vor continua. Barbu a dezvăluit apoi că Ministerul Economiei lucrează și la o rachetă pentru însămânțare de nori. O astfel de acțiune poate fi realizat în perioada de toamnă și de primăvară, spune ministrul.

Amintim că fermierii din Prahova care au cerut sistarea rachetelor antigrindină susțineau că sistemul românesc a fost construit fără consultarea lor.

Ei au spus și că sistemul a fost realizat fără respectarea recomandărilor Organizației Mondiale de Meteorologie, dar și fără proiectarea unui sistem adecvat de monitorizare a rezultatelor și de evaluare a eficacității.

Ministrul a venit cu mai multe asigurări. El subliniază că România este asigurată din punct de vedere al securităţii alimentare, chiar dacă anul acesta a fost unul secetos.

„Vreau să vă spun că din punct de vedere al securităţii alimentare, România este asigurată. De ce spun acest lucru? Pentru că şi anul acesta, chiar dacă a fost secetos la culturile de toamnă, am realizat o producţie cu aproape 1,7 milioane tone la grâu mai mult ca în anul 2023. În continuare am speranţa că şi la porumb vom avea o producţie foarte bună, pentru că atunci când ai aproape 890.000 – 900.000 de hectare cu porumb în sistem irigat, cu o medie de 12-14 tone, din start, din cele 2,7 milioane de hectare însămânţate cu porumb, numai din sistemul de irigat faci undeva între 10 şi 11 milioane de tone. Deci, din punct de vedere al consumului intern, dacă vorbim şi de zootehnie, dar şi de export, România are cantităţile necesare astfel încât să acoperim aceste lucruri”, a spus Barbu.