Tânăra și-a spus spus povestea pe Reddit după ce s-a mutat din București în Cluj-Napoca și a petrecut trei ani în orașul transilvan. Ea susține că ar fi învățat să aprecieze mai mult orașul în care a crescut după tot acest timp.

Povestea ei a stârnit controverse pe rețelele de socializare. În primul rând, ea a subliniat că a luat decizia de a pleca din București deoarece se simțea „sufocată”, iar prietenii săi i-au povestit cât de „fain” este în Cluj-Napoca și ce oraș murdar și neprietenos este Bucureștiul.

Ea a spus apoi că s-a îndrăgostit de orașul transilvan după mai multe vizite. Astfel, a decis în urmă cu trei ani să se mute aici.

„M-am mutat din București în Cluj și am învățat să apreciez mult mai mult orașul în care am crescut”, a scris tânăra.

Potrivit explicațiilor oferite de ea, iubitul său este din Cluj-Napoca, acesta fiind motivul pentru care a decis să rămână în Transilvania.

Totuși, după trei ani petrecuți aici, ea spune că „reînvie” de fiecare dată când vizitează Capitala.

Femeia susține că orașul „i-a rămas mic”, deoarece „Centrul Vechi îl faci în 15 minute pe jos”, iar în București poate face „20.000 de pași” fără a părăsi un sector.

„Mi-a rămas mic. Sunt o persoană căreia îi place super mult să meargă pe jos. M-am săturat să mă plimb în fiecare zi în aceleași locuri. Am învățat orașul pe de rost de la un capăt la altul. Centrul Vechi îl faci în 15 minute pe jos. În București, pot face lejer 20.000 de pași și nici măcar să nu părăsesc un sector. Simt că am făcut tot ce era de făcut în Cluj, în schimb, după 20 și ceva de ani de locuit în București, încă descopăr locuri noi”, a scris ea.

Ea s-a arătat de-a dreptul plictisită după cei trei ani petrecuți în Cluj-Napoca, iar postarea a generat mai multe reacții. Femeia susține că îi este dor de „small talk”, deoarece oamenii ar fi „mai reci” și „rigizi”. Ea recunoaște că oamenii sunt mai politicoși, dar spune că vrea să fie băgată în seamă.

Mai mult, ea susține că nu ar fi nimic „de făcut” în afară de centru.

Ea a vorbit apoi despre prețuri. Femeia a scris că a ajuns să considere normal ca „un apartament de 50 mp să coste 150.000 de euro”.

„Nu mai am nimic de zis despre asta, pentru că deja e plin la știri despre prețurile din Cluj. Trăind aici o perioadă, ajunsese normal să mi se pară că un apartament de 50 mp să coste 150.000 de euro (apartament pe care nici cu credit pe 30 de ani nu mi l-aș permite). Șoc și groază când m-am uitat la prețurile apartamentelor din București și am văzut că lucrurile nu stau chiar așa și că, în medie, la București sunt mai ieftine cu 1000 €/mp. Da, poate nu sunt în zone așa bune, dar măcar nu trebuie să stai toată viața în chirie sau să te muți în Florești. Mi se pare și mai halucinant faptul că am văzut multe comentarii pe Facebook de la clujeni, la diferite postări despre imobiliare, unde sunt mândri că piața imobiliară e așa scumpă în Cluj. Observ cât de tare se chinuie unii dintre prietenii mei să supraviețuiască de la o zi la alta și mă întreb dacă chiar merită să trăiești aici. Își plătesc jumătate din salariu pe chirii și ies o dată pe lună în oraș, pentru că fiecare bănuț pe care îl câștigă e bine calculat”, a completat ea.