Cel mai nou cuplu de prezentatori in showbiz! Vor prezenta “ROventura”, in fiecare sambata, la Kanal D!

“ROventura”, emisiunea de reportaje de calatorie, difuzata la Kanal D in fiecare sambata, de la ora 15:00, isi surprinde fanii cu un nou cuplu de prezentatori: lui George Mihai i se alatura, din acest weekend, Andreea Stavroiu, cea care a devenit cunoscuta publicului odata cu participarea ei in primul sezon al show-ului “Bravo, ai stil!”. Dupa “Bravo, ai stil!”, Andreea si-a continuat cariera in televiziune si ca reporter, in cadrul “Teo Show”.