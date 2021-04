Banii învârt lumea și, evident, și lumea fotbalului. Faptul că dai un randament exceptional pe teren, lucru ești apreciat de milioane de tifosi, se cuantifică, azi, în milioane și milioane de euro sau dolari. A deveni un bun fotbalist este sinonim cu a strânge o avere care îți va permite un nivel de trai similar cu cei aflați în topul bogaților lumii.

Rivali pe teren, rivali în conturi

Topul de mai jos îi evidențiază pe zece dintre cei mai bine plătiți fotbaliști ai momentului. Bineînțeles, la vârf sunt cei mai cunoscuți inamici din sportul cu balonul rotund: Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. De altfel, cei doi idoli sunt și singurii sportivi din lume care au strâns un miliard de dolari în chiar timpul carierei sale ca atleți. În niciun alt sport nu s-a mai pomenit așa ceva. Acești zece fotbaliști de nivel mondial au strâns anul acesta, în total, aproximativ 570 de milioane de dolari.

Salarii, prime sau alte bonusuri primite numai în 2020. Aceasta în condițiile în care primăvara pandemică a făcut ca lefurile fotbaliștilor din marile cluburi să fie reduse, temporar, cu minimum 30 la sută și cu maximum 70 la sută în ligile europene, acolo unde se învârt cei mai mulți bani din fotbal. Cu toate acestea, vizavi de 2019, 2020 a adus cu 11 la sută mai mulți bani fotbaliștilor din acest top. Pe locul trei se află Kylian Mbappe, francezul care, la 19 ani, a devenit cel mai tânăr jucător care a marcat la Mondiale de la Pele încoace. Pele marcase în 1958, la 17 ani.

Lionel Messi, Barcelona, 126 de milioane de dolari

Salariu: 92 de milioane, publicitate: 34 de milioane

În 105 de existență, FC Barcelona a luat 64 de trofee. Asta până în 2005, când Messi a venit la acest club. În 16 ani, Mesi a făcut ca Barca să mai adauge în palmares alte 34 de victorii. Anul viitor, Lionel va fi liber de contract. Oare spre ce club se va orienta?

Cristiano Ronaldo, Juventus, 117 de milioane de dolari

Salariu: 70 de milioane, publicitate: 47 de milioane

Ronaldo este cel mai popular sportiv de pe întreg globul. Numai pe rețelele sociale are 457 de milioane de fani. De la felul cum arată (cică are o la sută grăsime în corpul său atletic) până la brandul său de haine, CR7, Ronaldo este, de fapt, o marcă în sine.

Neymar Jr, Paris Saint-Germain, 96 de milioane de dolari

Salariu: 78 de milioane, publicitate: 18 milioane

La numai 28 de ani, atacantul brazilian a trcut la un alaiu de patru ori mai mare odată cu trecerea sa la Paris Saint-Germain, în august 2017. În acesată vară, Neymar a schimbat contratul de publicitate de la Nike la Puma. S-a făcut remarcat în deschiderea sezonului 2020-21 a Ligii 1 primind un cartonaș roșu.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain, 42 de milioane de dolari

Salariu: 28 de milioane, publicitate: 14 milioane

Pentru al doilea an consecutive, Kylian Mbappe a fost ”Gheata de aur”, distincție care recompensează jucătorul care a înscris cele mai mute goluri în campionat. Din nefericire, a ratat deschiderea sezonului 2020-21 al Ligii 1 pentru că a fost găsit pozitiv la testul Covid-19, dar asimptomatic.

Mohamed Salah, Liverpool, 37 de milioane de dolari

Salariu: 24 de milioane, publicitate: 13 milioane

Salah a contribuit major la drumul clubului său, Liverpool, către câștigarea primului său titlu de campioană a Premier League din ultimii 30 de ani. Ca publicitate, Salah a semnat cu Vodafone, devenind ambasadorului unui program al ONU care furnizează echipamente digitale refugiaților din Egipt, țara natală a fotbalistului.

Paul Pogba, Manchester United, 34 de milioane de dolari

Salariu: 28 de milioane, publicitate: 6 milions

Contractul lui Paul Pogba cu Manchester United expiră vara viitoare, dar jucătorul are posibilitatea de a-l prelungi încă un an. Pogba a scandalizat fanii când a anunțat că se mută la Verdansk FC. A fost, de fapt, o manevră de marketing a sponsorului său Activision pentru promovarea jocului Call of Duty 5: Warzone.

Antoine Griezmann, Barcelona, 33 de milioane de dolari

Salariu: 28 de milioane, publicitate: 5 milioane

Dincolo de fotbal, Antoine Griezmann este un mare fan al echipei gamericane Brooklyn Nets.În contrapartidă, vedeta Nets, Kevin Durant a sprijinit Barça în demersul schimbării numrului de tricou a lui Griezmann de la 17 la 7. În ianuarie, fotbalistul a lansat compania Grizi Esports, pentru jocuri digitale.

Gareth Bale, Real Madrid, 29 de milioane de dolari

Salariu: 23 de milioane, publicitate: 6 milioane

Certurile lui Gareth Bale cu managerul Zinedine Zidane îl transformă pe fotbalist în cea mai scumpă rezervă din toate sporturile. Practic, el n-a participat în ultimele 11 meciuri ale Real Madrid. Galezul este pasionat de golf și promovează brandul TaylorMade pe rețelele sociale.

Robert Lewandowski, Bayern Munchen, 28 de milioane de dolari

Salariu: 24 de milioane, publicitate: 4 milioane

Din cauza pandemiei de coronavirus, France Football, organizatoru Balonulu de Aur, a decis să anuleze competiția pentru cel mai bun jucător din lume în 2020, deși Robert Lewandowski era marele favorit. În fostu sezon, polonezul a contribuit la 65 de goluri ale Bayern Munich.

David De Gea, Manchester United, 27 de milioane de dolari

Salariu: 24 de milioane, publicitate: 3 milioane

Datorită salariului său, David De Gea este portarul cel mai bine plătit din lume. În iulie, De Gea a intrat pentru a 400-ea oară și este de 9 ani la Man United. Este căsătorit cu cântăreața spaniolă Edune încă din 2010 și este foarte activ, mai ales privind activitatea sa sportivă, pe rețelele sociale.