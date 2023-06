Potrivit cercetărilor, persoanele care au această grupă de sânge sunt cu 20% mai predispuse să fie atacate de țânțari. Se pare că insectele preferă un anumit tip de sânge.

Grupa de sânge preferată a țânțarilor

Astfel, persoanele ce au grupa de sânge 0(1) sunt pe primul loc în preferințele acestor insecte extrem de supărătoare, mai ales în sezonul cald.

La polul opus să află persoanele care au grupa de sânge A(2). Se pare că acestea se află pe ultimul loc în preferințele țânțarilor.

Conform studilor, aproximativ 85% dintre indivizi eliberează un semnal chimic specific, care indică grupa de sânge, iar acesta reprezintă modalitatea prin care țânțarii aleg următoarea victimă.

Este important de menționat că doar femelele sunt cele care se hrănesc cu sânge, deoarece au nevoie de acea proteină pentru a-și dezvolta ouăle.

Femelele au receptori olfactivi specializați, care le ajută să identifice posibilele prăzi. Țânțarii pot detecta dioxidul de carbon și mirosurile emanate de oameni, deoarece noi generăm cantități mari de CO2.

De asemenea, potrivit unui studiu realizat în anul 2015 pe gemeni și publicat în revista PLOS One, ADN-ul este responsabil de aproximativ 67% din variația în ceea ce privește atracția pentru țânțari.

Cum îți poți afla grupa de sânge?

Grupa sanguină este clasificată în una dintre aceste opt grupe: A-pozitiv, A-negativ, B-pozitiv, B-negativ, O-pozitiv, O-negativ, AB-pozitiv și AB-negativ. Dar ce determină grupa de sânge și ce înseamnă acea grupă de sânge? Grupele de sânge sunt determinate de antigeni, un tip de proteină de pe globulele roșii.

Cele patru grupe sanguine majore sunt determinate de prezența (sau lipsa acestora) a antigenelor A și B. Celulele roșii din sânge au, de asemenea, o proteină numită factor Rh, iar prezența acesteia indică o grupă de sânge pozitiv, în timp ce absența acesteia indică o grupă sanguină negativ. Grupele sanguine care se întâlnesc mai des sunt A, B, O și AB.

Grupa de sânge de tip A are antigenul A

Grupa de sânge de tip B are antigenul B

Grupa de sânge de tip AB are atât antigenul A cât și B

Grupa sanguină O nu produce niciun antigen A sau B

Există trei modalități de a ne afla grupa de sânge: cerând medicului să ne facă un test de sânge, donând sânge sau făcând un test de sânge la domiciliu.