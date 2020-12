Am să încep prin a reda postarea lui Dan Negru, care nu este doar un foarte bun om de televiziune, dar este și un foarte bun cunoscător al universului televiziunii.

Dan Negru spune așa (la el pe Facebook):

Ăștia de sunt surpriza alegerilor, AUR, au luat 9% din voturi fără să apară deloc la televizor.

L-am întâlnit o dată, întâmplător, pe liderul partidului , in Iași pe stradă.

Era cu o gașcă de susținători.

„Tu candidezi fără să te duci la tv? Nici soacra-ta n-o să te voteze” i-am spus.

M-am înșelat !

Se poate și fără tv in 2020?

Asta mă pune pe gânduri….