Crin Antonescu și Nicușor Dan câștigă teren în vizibilitatea online, depășindu-l pe Călin Georgescu

Călin Georgescu, liderul în vizibilitatea online în ultimele săptămâni, a fost depășit de Crin Antonescu și Nicușor Dan, care au înregistrat o creștere semnificativă a impactului în mediul digital, potrivit unei analize realizate de NewsVibe, transmite informat.ro.

Scăderea influenței lui Georgescu este atribuită în principal declarațiilor sale controversate despre Ucraina și reducerii atenției media acordate acestuia.

Se schimbă ierarhia în vizibilitatea online

Analiza realizată de NewsVibe indică faptul că, deși Georgescu rămâne cel mai menționat candidat în mediul online, diferența față de contracandidații săi s-a redus considerabil. În ultima săptămână, numărul mențiunilor și impactul generat de acesta au fost semnificativ mai scăzute comparativ cu săptămânile anterioare.

Declarațiile sale din interviul acordat lui Ion Cristoiu pe 30 ianuarie au fost principalul moment de expunere pentru Georgescu, însă reacțiile la aceste afirmații nu au fost suficient de puternice pentru a menține nivelul ridicat de vizibilitate din trecut.

În schimb, Crin Antonescu a beneficiat de un impuls major de vizibilitate în urma Congresului PSD de duminică și a evenimentelor UDMR, consolidându-și poziția ca principal candidat al coaliției guvernamentale.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a atras atenția publicului în prima parte a săptămânii prin declarațiile sale legate de referendumul local și întâlnirea cu Elena Lasconi. În zilele de marți și miercuri, acesta a fost mai vizibil decât ceilalți candidați, înregistrând o creștere semnificativă a impactului online.

Clasamentul mențiunilor în mediul online

În ultima săptămână, ierarhia vizibilității în online a fost următoarea:

Călin Georgescu – 2.148 mențiuni Crin Antonescu – 1.530 mențiuni Nicușor Dan – 1.065 mențiuni Elena Lasconi – 454 mențiuni

Chiar dacă Georgescu a avut cel mai mare număr de mențiuni, impactul acestora a fost mai mic decât în trecut. În schimb, Antonescu a înregistrat cel mai mare vârf de vizibilitate în ziua Congresului PSD, iar Nicușor Dan a dublat cotele de vizibilitate față de săptămâna anterioară.

Un aspect semnificativ remarcat de NewsVibe este că ponderea mențiunilor despre Călin Georgescu în totalul mențiunilor candidaților a scăzut sub 50%, iar impactul său în discuțiile online a coborât sub o treime. Aceasta este prima scădere semnificativă înregistrată de Georgescu în acest an.

Principalele teme asociate cu candidații: