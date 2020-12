Cea mai cunoscută vedetă de la Antena 1, Alessandra Stoicescu, a făcut o dezvăluire uluitoare. Fiica ei, în vârstă de doar un an și jumătate, Sara este infectată cu coronavirus. Alessandra Stoicescu lipseşte de la Observatorul orei 19.00 de la Antena 1 deoarece soţul a fost confirmat pozitiv.

„Salut! Ziua a treia. Este destul de complicat. Şi Sara şi Sergiu au testele pozitive. Sara a făcut puţin de febră aseară, un 38 cu 7. Spun asta pentru mamele care mă urmăresc. Alte simptome nu au fost. E mârâită, e somnolentă, febră atunci, în rest n-a mai făcut. (…) Stau aşa, cu mască, ca să pot să am grijă de ei, chiar dacă la un moment dat probabil că şi eu voi fi pozitivă. Cred că vă daţi seama că e greu să te izolezi de un copil de 1 an şi mai puţin de 5 luni. Grele zilele astea, dar şi frumoase. Stăm împreună. Sper să nu aibă Sara alte simptome. (…)

Sergiu are dureri musculare, febră aseară, seara în general. A mâncat Sara, pentru că şi asta este o problemă pentru mame. A mâncat, nu a refuzat. Nu a refuzat nicio masă. Din contră, mi-a cerut. Mi-a cerut găluşte şi ou, ceva ce îşi dorea. Vrea să se joace. Azi e mai puţin somnolentă decât ieri. Ieri una-două spunea că vrea nani. Suntem bine. Am ieşit afară. (…) Mama este şi ea negativă. Am izolat-o într-un spaţiu în care intră doar ea, doar că Sara o vrea pe Adicuţa, pe mama mea’, a dezvăluit Alessandra în mediul online, conform okmagazine.ro

Sunt contact direct deci ne izolăm împreună, ca familie

Stoicescu stă în carantină alături de familie. Ea nu a luat virusul.

“Şi a venit şi acel moment. Începând de astăzi sunt ceea ce, sec şi impersonal, numim de 10 luni: contact direct. Sergiu, soţul meu, a primit un rezultat care certifică ceea ce ştiam despre el de când îl cunosc: că este pozitiv. Eu, că doar nu degeaba lucrez la ştiri, sunt negativă însă regulile sunt reguli pentru toată lumea: sunt contact direct deci ne izolăm împreună, ca familie. E poate un semn al destinului că, după un an nebun cum nu am mai trăit niciodată, sărbătorile chiar sunt un moment care trebuie trăit în familie, alături de cei mai dragi oameni. Izolarea fizică nu înseamnă decât lipsa contactului cu cei din afară familiei noastre. Voi rămâne conectată la tot ceea ce înseamnă ştirile zilei, voi continuă acest minunat demers numit Ajut Eu până la final şi, cu ajutorul celeilalte familii ale mele, [Observator] voi rămâne #deneoprit în ceea ce priveşte meseria mea de jurnalist.

Povestea mea, povestea ta, povestea noastră, continuă”, spune Alessandra Stoicescu.