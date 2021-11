Avertismentul unui reputat medic cu privire la valul 5 al pandemiei. Când își va face simțită prezența în România?

După ce România s-a confruntat în ultima perioadă cu o explozie a numărului de cazuri și de decese asociate coronavirusului, medicul Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași, vine cu vești extrem de proaste. Aceasta anunță că ne vom confrunta cu un nou val al pandemiei, după ce vor trece sărbătorile de iarnă.

„Vedem această tehnică a utilizării certificatului verde pentru a intra în anumite zone, s-a dovedit că pe de o parte, a crește numărul de vaccinați, de cealaltă parte, a crea o anumită ordine și o siguranță a celor vaccinați în spațiile închise potențial aglomerate duce la scăderea numărului de infectări. Categoric trebuie să avem în vedere persoanele care au contraindicații la vaccin și aici trebuie să fie lege, un amendament în acest sens. Pe de altă parte sunt cei care au trecut prin boală și cu dovada trecerii prin boală, cu anticorpii prezenți, și aici este o altă situație care, de asemenea, arată o protecție pentru un anumit interval de timp, după ce persoana a trecut prin boală. Deci sunt o serie de situații particulare în care legiuitorul nu trebuie să uite că trebuie să le aibă în vedere, astfel încât să nu se creeze nemulțumiri în populație.”, a spus Carmen Dorobăț la Realitatea Plus.

Numărul de decese provocate de COVID ar putea crește la nivel mondial

Specialiștii vin și ei cu o veste proastă, spunând că încă 2 milioane de oameni ar putea muri din cauza acestui virus, la nivel mondial, până în amrite 2022. Acest anunț a făcut-o pe Carmen Dorobăț să spună că perspectiva despre care se vorbește nu este cea mai optimistă, subliniind, totoodată, că valul 5 al pandemiei de coronavirus va apărea după sărbătorile de iarnă și migrările populaționale.

Cu toate acestea, medicul spune că intensitatea acestui va va fi dată de comportamentul oamenilor, precizând că totul va depinde de rata de vaccinare și de păstrarea și respectarea restricțiilor sanitare impuse.

„Perspectiva despre care se vorbește nu este cea mai optimistă, ba din potrivă, mergem spre extrema cealaltă. Ne așteptăm la un val 5, într-adevăr, care sigur își va face apariția după sărbătorile de iarnă când și migrările populaționale își vor fi spus cuvântul, dar trebuie să spunem că înălțimea valului, dacă va fi sau nu va fi insurmontabil, depinde foarte mult de comportamentul nostru, depinde în primul rând de vaccinare, iar pe de cealaltă parte de păstrarea și respectarea acestor restricții care de altfel nu văd de ce nu ne-am fi obișnuit până la ora aceasta în a purta masca, în a ne feri de aglomerația și o distanță între persoane pentru că până la urmă în viața noastră va trebui să treacă sărbătorile de iarnă, vor trebui să vină sărbătorile pascale și să ne obișnuim să avem o viață normală, cu bucurie, cu momentele ei frumoase chiar și în aceste condiții.”, a mai spus Carmen Dorobăț.

Ce spune Octavian Jurma despre valul 5 al pandemiei

Octavian Jurma a avertizat populația în legătură cu valul cinci al pandemiei, care a afectat deja mai multe țări europene. Când se va confrunta România cu valul cinci de infectări și cât de periculos va fi?

Epidemiologul Octavian Jurma a vorbit, marți, despre valul cinci de COVID-19, care a afectat deja mai multe țări din Europa. Acesta a spus cât de aproape este noul val de România şi ce putem face pentru a evita creșterea numărului de infectări.

Octavian Jurma a precizat că abia după 1 decembrie vom afla exact dacă vom rămâne într-o zonă între 2.500-3.000 de cazuri pe zi. Mai mult, epidemiologul a explicat şi ce se întâmplă cu imunitatea dobândită în această perioadă.

„Valul 5 din Occident este acest val al nevaccinaților şi al persoanelor care au trecut prin boală cu mai mult timp în urmă. La noi, acest val este în desfășurare, încă nu am ieșit din el. Noi nu am avut o perioadă în care autorităţile să protejeze prin măsuri stricte de carantină infectările şi astfel valul să fie limitat.

De aceea, la noi valul 4 şi 5 din Occident se confundă, dar pe de altă parte am şi ieșit mai repede din el, cumva suntem anticiclici. Probabil că în România va urma o perioadă de platou, chiar dacă va fi un platou relativ înalt. Abia săptămâna viitoare vom vedea impactul deschiderii şcolilor şi a măsurilor de relaxare anunțate.

Deci după 1 decembrie vom afla real unde ne vom situa, dacă vom continua să coborâm sau dacă vom rămâne într-o zonă între 2.500-3.000 de cazuri pe zi sau mai mult. Însă imunitatea dobândită în această perioadă va scădea suficient de mult, după calculele mele, abia în jurul primăverii.

Cea mai mare problemă este numărul de vaccinări. Dacă am fi continuat să ne vaccinăm cu o rată de 100.000 de vaccinări pe zi am fi evitat cu totul valul cinci pentru că am fi avut în martie 75% din populaţie vaccinată”, a explicat epidemiologul Octavian Jurma, la un post TV.