Așadar, Gabriela Firea a anunțat că a semnat ”Carta UE a drepturilor femeilor”. Aceasta prevede servicii, programe și legi egale pentru femei. Europarlamentarul a mai precizat că toți oamenii sunt egali și trebuie să trecem de la vorbe la fapte.

”Drepturi egale pentru toate femeile din Uniunea Europeană ! Susţin, semnez şi promovez «Carta UE a drepturilor femeilor»! Toţi oamenii sunt egali şi trebuie să trecem de la vorbe, la fapte! Grupul Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, din care fac parte, îşi reafirmă angajamentul pentru drepturi egale între femei şi bărbaţi.

Mulţumesc Iratxe Garcia Perez, liderul grupului S&D Socialists and Democrats Group in the European Parliament, pentru politicile feministe şi pentru determinarea de a convinge Comisia Europeană să aprobe acest document strategic. Sunt convinsă că alături de Victor Negrescu, liderului grupului europarlamentarilor români, şi de toţi ceilalţi colegi vom reuşi”, a scris aceasta pe Facebook.