Piața imobiliară din România se îndreaptă spre o prăbușire. Radu Georgescu, economist cu peste două decenii de activitate în sectorul financiar, își exprimă public, din nou, scepticismul cu privire la viitorul pieței imobiliare din România. Într-o analiză recentă publicată pe rețelele sociale, acesta avertizează că actualul context economic nu susține investițiile în apartamente și recomandă precauție extremă pentru cei tentați de promisiunile rapide de profit.

Georgescu critică fenomenul tot mai răspândit al promovării investițiilor imobiliare de către creatori de conținut online, acuzându-i că ignoră riscurile reale ale pieței.

„În ultimii 3 ani am recomandat clienților și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale să stea departe de imobiliare. Am explicat de ce consider că este un moment prost să cumperi apartamente, chiar dacă există mulți influenceri, cum ar fi youtuberi și tiktokeri, care promovează investițiile imobiliare.

Le-am spus că urmează o corecție semnificativă pe piața imobiliară, iar prețurile apartamentelor vor scădea cu până la 50%. A fost o recomandare bazată pe experiența mea, de 20 de ani în departamentele financiare și pe ceea ce am observat în piață”, a spus economistul.