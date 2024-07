Analizele au evidențiat depășiri semnificative în cazul pepenilor și bananelor. Sorin Constantinescu, un milionar, a cheltuit aproximativ 2000 de euro pentru a trimite mostrele acestor produse la un laborator din Belgia pentru examinare.

Pe de o parte, s-a verificat precizia aparatului din ce în ce mai utilizat în România pentru măsurarea nivelului de nitrați în fructe și legume, iar pe de altă parte, s-a evaluat dacă produsele sunt sănătoase.

Sorin Constantinescu a declarat pe pagina sa de Facebook că în România nu există reglementări legale privind cantitatea maximă de nitrați, ceea ce înseamnă că nu există limitări specifice și, în teorie, cantitatea de nitrați poate fi oricât de mare, fără ca statul să intervină.

Acesta a explicat că nitrații provin din azotul folosit pentru a accelera creșterea fructelor și legumelor. El a menționat că prima sa postare despre pepeni și analize a generat controverse, împărțind opinia publicului. Unii susținând că avertizările sale sunt importante pentru a preveni riscurile de sănătate, iar alții acuzându-l că dăunează producătorilor locali.

Recent, el a discutat cu specialiști care i-au explicat că utilizarea substanțelor în cantitățile indicate pe prospect nu ar fi dăunătoare, dar problema apare când producătorii, din dorința de profit, încearcă să aducă pepeni pe piață prea devreme.

„In România, nu este reglementată din punct de vedere legal, cantitatea maximă de nitraţi. Poate să fie orice cantitate, poate să explodeze pepenele că statul nu are nici o treabă. Nitraţii aceştia provin din azotul care se pune în sol ca să-i ajute să crească mai repede. Prima mea postare cu pepenele şi cu analizele a stârnit o grămadă de controverse. A împărţit internetul în două: unii oameni au fost de acord cu mine că previn şi că atrag atenţia asupra pericolului care se află în farfurie, alţii m-au înjurat şi m-au blamat că vreau să ucid producătorii locali.

De fapt, totul a pornit de anul trecut de când s-au îmbolnăvit nepoţii mei după consumul unui pepene şi au avut două săptămâni probleme, cu burtă, cu febră şi cu spital. Acum vreo trei luni am fost la un şef de depozit al unui mare supermarket care distribuie în toată ţara legume şi fructe şi el mi-a arătat acest aparat. Nu am spus niciodată că acest aparat este 100% exact şi că măsoară la milimetru. Am spus că poate să vă ajute să ştiţi dacă puteţi să consumati sau nu puteţi să consumaţi un anumit produs.

Poate să dea o eroare, dar dacă rezultatul este pe verde, sigur e bun de consumat, dacă este roşu, dar doar puţin depăşită limita, la fel. Dar dacă limitele sunt depăşite de cinci ori, de şapte ori, de zece ori… înseamnă că avem o problemă şi că trebuie să ne ferim.

Zilele astea am discutat cu o grămadă de specialişti, ingineri agronomi, specialişti în chimie, care mi-au explicat exact cum funcţionează toate substanţele astea. Dacă s-ar pune în cantităţile indicate pe prospect nu s-ar întâmpla nimic rău.

Problema este însă că unii producători sunt foarte lacomi şi vor să iasă cu pepeni din iunie pe piaţă. Am observat că din iunie au început să iasă pepeni în România.

După ce am anunţat public pe Facebook, pe Instagram, pe Tik Tok că merg la oricine care e sigur că nu a depăşit gradul de substanţe, toţi mi-au spus că se coc peste două săptămâni,” a spus Sorin Constantinescu pe pagina sa de Facebook.