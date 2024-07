Ce se întâmplă în organism dacă mănânci zilnic pepene verde

Ce se întâmplă în organism dacă mănânci zilnic pepene verde. Datorită conținutului său ridicat de apă și cantității mari de nutrienți care promovează sănătatea, pepenele potolește setea, dar , în același timp, poate ajuta la menținerea greutății, la sănătatea ochilor și recuperarea musculară.

Pepenele verde este o sursă naturală de licopen, cunoscut pentru potențialul de a reduce riscul de cancer de prostată și boli de inimă. Este și o sursă de citrulină, care poate ajuta la creșterea fluxului sanguin și aduce beneficii performanței în timpul exercițiilor fizice. Dacă vrei să te bucuri de toate beneficiile acestui fruct delicios al verii, iată ce trebuie să știi.

1. Te menține hidratat

Corpul folosește apă pentru a elimina deșeurile, a lubrifia articulațiile și a menține temperatura. Dacă pierde prea mult lichid, se poate instala deshidratarea, provocând simptome precum oboseală, amețeli, gură uscată și confuzie. Pepenele verde conține 91% apă, ceea ce îl face un aliment excelent pentru a vă ajuta să rămâneți hidratat.

2. Menține greutatea

Cu conținutul său ridicat de apă și densitatea calorică scăzută, pepenele verde poate ajuta la promovarea sațietății și la gestionarea greutății. Potrivit unui studiu, consumul zilnic de pepene verde poate promova o sațietate mai mare decât o gustare cu conținut scăzut de grăsimi timp de până la 90 de minute, după ce a fost consumat.

S-a constatat și pierderea în greutate a participanților, precum și îmbunătățiri ale următorilor factori de risc pentru boli de inimă:

Tensiune arterială

Trigliceride (un tip de grăsime din sânge)

Colesterol cu lipoproteine cu densitate joasă (LDL) (colesterol rău)

Lipoproteine de înaltă densitate (HDL) colesterol (colesterol bun)

3. Sprijină sănătatea ochilor

Pepenele verde este o sursă bună de vitamina C. Studiile observaționale au constatat că vitamina C poate reduce riscul de cataractă. Vitamina A din pepene verde este esențială pentru dezvoltarea sănătoasă a ochilor, în special în sănătatea retinei, a vederii la lumină slabă și a culorii.

4. Întărește sistemul imunitar

Vitamina C este crucială pentru funcționarea sistemului imunitar. Aportul insuficient de vitamina C poate duce la afectarea imunității și la un risc mai mare de infecții. Citrulina din pepene are rol potențial antioxidant și vasodilatator.

5. Ameliorează durerile musculare

Citrulina din pepene poate crește producția de oxid nitric și poate reduce nivelul de amoniac. Oxidul nitric îmbunătățește fluxul sanguin, crescând livrarea de oxigen către mușchi. Acest lucru poate ajuta la îmbunătățirea performanței și la reducerea durerii musculare după antrenament.

Nivelurile ridicate de amoniac pot duce la oboseală musculară și la acumularea de lactat, contribuind la dureri musculare. Deși sunt necesare mai multe cercetări, participanții la un mic studiu au descoperit îmbunătățiri ale frecvenței cardiace de recuperare și ale durerilor musculare la 24 de ore după ce au consumat suc natural de pepene verde.

6. Ajută sănătatea pielii

Mai mulți nutrienți din pepene verde pot susține sănătatea pielii. Vitamina C este obligatorie pentru producerea de colagen, o proteină care menține articulațiile sănătoase și pielea plină și fermă. Licopenul poate ajuta la protejarea pielii împotriva daunelor cauzate de radiațiile ultraviolete (UV).

7. Îmbunătățește digestia

Conținutul ridicat de apă și cantitatea mică de fibre fac din pepenele verde un atu pentru sănătatea digestivă. Apa este vitală pentru digestie, deoarece menține alimentele în mișcare prin intestine și ajută la descompunerea alimentelor, astfel încât organismul să poată absorbi nutrienții de care are nevoie.

Fibrele sunt un carbohidrat nedigerabil important pentru prevenirea constipației. Ajută la curățarea bacteriilor și a altor acumulări din tractul digestiv pentru a îmbunătăți sănătatea intestinului. O porție de 1 cană de pepene verde tăiat cubulețe are următorul profil nutrițional în grame (g), miligrame (mg), micrograme (mcg) sau procente din valoarea zilnică (% DV):