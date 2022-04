În București, zona de vest a atras cei mai mulți chiriași de birouri, cu tranzacții de închiriere care au cumulat o suprafață totală de 17.388 mp, aici livrările fiind și ele la un nivel record în 2022. Surpriza o reprezintă însă locul doi, zona de centru-sud, care a urcat rapid în top, datorită proiectului U Center, din cartierul Tineretului, potrivit unui studiu realizat de Fortim T.A., membră a Alianței BNP Paribas Real Estate.

Pe locul trei în preferințele chiriașilor se află zona de nord, pe locul patru zona centrală și pe locurile cinci și șase, aflate aproape la egalitate, zonele CBD și Floreasca – Barbu Văcărescu.

“Proiectele de birouri U Center și One Cotroceni Park au atras ca un magnet chiriașii noi de birouri, datorită faptului că au livrat primele clădiri de curând și au în dezvoltare fazele următoare, estimate a se finaliza în acest an. Doar în aceste două proiecte s-au închiriat și pre-închiriat suprafețe de birouri care totalizează circa 19.000 mp, aproape o treime din toată piața închirierilor din primul trimestru al acestui an din București și mai mult decât toate închirierile de birouri de clasă A din celelalte orașe ale țării.

Printre companiile care au ales U Center și One Cotroceni Park se numără Booking Holdings, World Class, Glovo, Rehau și Connectys. Pe de altă parte, compania de iGaming EveryMatrix a ales să aibă o întreagă clădire de birouri în viitor și a pre-închiriat o suprafață de 7.500 mp, într-un proiect abia lansat, situat în zona centrală Universitate“, declară Nicolae Ciobanu, Managing Partner- Head of Advisory, Fortim T.A., membră a Alianței BNP Paribas Real Estate.

Suprafața medie a unui spațiu de birouri tranzacționat în T1 2022 a fost de circa 1.000 mp, iar cele mai mari contracte semnate au vizat spații de 8.000 mp, în U Center și 7500 mp, în zona de centru-sud.

Un exemplu de companie care a intrat în România în această perioadă este Docaposte, din Franța, care a ales un spațiu de birouri în zona Unirii.

În primele trei luni, s-au livrat cinci clădiri mari de birouri în București

În primul trimestru din 2022 s-au livrat mai mult de jumătate din stocul de spații prevăzute a se finaliza în acest an. Astfel, s-au dat în folosință cinci clădiri de birouri @Expo B1 (cu o suprafață închiriabilă de 11.200 mp), @Expo B2 (9.800 mp), Sema Office London (21.347 mp), Sema Office Oslo (10.178 mp), Tandem (21.000 mp). În total, livrările din acest prim trimestru se ridică la 73.525 mp. Din acestea, gradul cel mai mare de ocupare (de peste 90%) îl are clădirea Tandem, din zona centrală a Bucureștiului. Potrivit informațiilor actuale, anul acesta se prevede livrarea a 140.785 mp de spații de birouri, cu 6.651 mp mai puțin decât se estima la începutul acestui an.

Astfel, stocul total de birouri de clasă A și B din București a ajuns la 4,04 milioane de metri pătrați, la sfârșitul primul trimestru.

În următoarele luni ale anului 2022 mai sunt prevăzute a se da în folosință clădirile de birouri AFI Tech Park 2, Arghezi 20, Arghezi 4 și One Cotroceni faza a II-a.

“Toate clădirile de birouri aflate în lucru și prevăzute a se finaliza în acest an sunt de clasă superioară A și au amplasamente premium, fapt pentru care ne așteptăm să fie la fel de atractive. De remarcat că viitoarele clădiri fie sunt în cadrul unor proiecte mari, de mixed use, cu componente de retail și servicii, unde sunt în dezvoltare și ansambluri rezidențiale, cu toate facilitățile la o distanță de maxim 15 minute, fie sunt clădiri boutique în zona ultracentrală, acolo unde viitorii angajați au la dispoziție o infrastructură urbană completă“, declară Nicolae Ciobanu, Managing Partner- Head of Advisory, Fortim T.A., membră a Alianței BNP Paribas Real Estate.

Segmentul închirierilor de birouri a crescut ca volum

În primele trei luni din 2022, companiile au închiriat spații noi de birouri (total take up) care totalizează 61.716 mp, mai mult cu 33% decât în trimestrul IV și cu 48% mai mult decât în trimestrul I din 2021, în București potrivit unui studiu realizat de Fortim T.A., membră a Alianței BNP Paribas Real Estate. Din această suprafață, o mare pare a fost reprezentată de cerere nouă venită din partea unor companii care fie au intrat acum pe piață, fie s-au extins (new demand).

Pe lângă aceste mutări, companiile au mai reînnoit contracte de închiriere care au totalizat 16.778 mp (în scădere va volum față de perioada anterioară).

Chiriașii au preferat clădiri existente

În ceea ce privește domeniul de activitate al chiriașilor, cei mai activi sunt cei din IT&C, cu 32% din totalul cererilor de birouri, de la începutul acestui an.