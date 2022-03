Acestea sunt situatii des intalnite in tabloul zilnic al fiecaruia dintre noi. Chiar si in cazurile in care nu folosim autoturismul personal pentru a ne deplasa si ne folosim de mijloacele de transport in comun, exista si asa sansa de a intarzia la locul de munca. Dar daca am folosi trotineta electrica pentru deplasarile noastre cotidiene? Hai sa vedem cateva motive pentru a schimba autoturismul cu trotineta electrica, pentru a merge la job.

Nu mai ai grija parcarii

De nenumarate ori ne invartim cu masina in jurul blocului pentru ca nu gasim un loc pentru a parca. Aceasta situatie devine tot mai frecventa in zilele noastre. Trotineta electrica se poate plia, astfel o poti lasa linistit in casa, fara sa te sune un vecin ca i-ai blocat accesul. Probabil vei spune de ce nu o motocicleta sau o bicicleta pentru a te deplasaza la job. Nici motocicleta, dar nici bicicleta nu se pot plia, astfel vei fi nevoit sa le lasi in afara locuintei.

Timpul petrecut in trafic se reduce

Asa cum am mentionat si la inceputul articolului, traficul haotic si aglomerat ne face sa pierdem o resursa importantaꓽ timpul. Cu trotineta electrica te vei putea strecuramai usor in trafic decat cu un autovehicul sau cu o motocicleta. Daca te temi de faptul ca trotineta electrica nu poate prinde viteza mare precum o masina, sa stii ca viteza maxima pe care o poate atinge o trotineta este de aproximativ 50 kilometri/ora. Nu e rau, nu-i asa?

Costuri mai mici la combustibil

Scumpirile produse in Romania se resimt si in cazul combustibililor si implicit in buzunarele noastre. Trotineta electrica este prevazuta cu o baterie care se incarca, astfel nu vei folosi niciun fel de combustibil cumparat. Ai nevoie doar de o priza, iar bateria se incarca. Pe manualul de utilizare al trotinetelor se arata cat timp trebuie sa se incarce o baterie. Totodata, fiecare trotineta electrica are o anumita autonomie, mai exact, cati kilometri poti parcurge cu durata bateriei pe care o ai.

Ca o concluzie, noi consideram faptul ca trotineta electrica este o investitie de luat in calcul. Nu ai nevoie de revizii scumpe, cum este in cazul automobilelor. De asemenea, trotineta electrica nu polueaza, asa cum o fac masinile sau motocicletele. Piata trotinetelor electrice este variata, poti alege dintre multe optiuni disponibile. Si pretul unei trotinete electrice este indiscutabil mai mic decat pretul unei masini. Cu toate avantajele ei, poti merge fara griji la job cu trotineta electrica, noi o facem deja.