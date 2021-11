„Nicio masă fără murături!” este motto-ul tuturor gurmanzilor, în special în sezonul rece. Însă, recent, acest motto a fost împrumutat chiar și de cadrele medicale. Este recomandat să consumăm aceste preparate tradiționale, în special în perioada postului Crăciunului.

Dr. Gheorghe Mecinicopschi afirmă despre acrituri că reprezintă cel mai valoros aliment pentru persoanele care intenționează să intre în post. Conform spuselor sale, acestea protejează mucoasa gastrică.

„Murăturile fermentate au foarte multă vitamina C”

Probabil nicio gospodină nu este conștientă că în cămara sa se află niște borcane magice, făcute chiar cu proriile mâini. De exemplu, murăturile au un aport ridicat de vitamina C, element atât de important în anotimpul rece când corpul nostru are nevoie de imunizare în fața gripelor de sezon.

„Un aliment foarte valoros este reprezentat de murături. Astăzi este o mare confuzie. Mulți consideră că murăturile sunt, spre exemplu, castraveciorii sau gogoșarii în oțet. Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură unde are loc un proces de fermentare. Astfel, legumele și fructele murate se îmbogățesc într-o microfloră probiotică, sănătoasă, la fel ca cea din iaurt, dar mult mai vastă! Murăturile merg foarte bine cu mâncarea grasă, grea. Pe de altă parte, murăturile fermentate au foarte multă vitamina C. În plus, varza are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică”, a explicat prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Postul, recomandat de medici

Perioada postului, fie ea de scurtă sau lungă durată, este indicată atât pentru corp, cât și pentru suflet. Pe lângă oamenii bisericii, chiar și medicii recomandă consumarea anumitor produse specificie postului. Potrivit Dr Gheorghe Mencinicopschi, unele mâncăruri ajută organismul uman în sezonul rece.

„Este foarte indicat, și din punct de vedere medical, să ții și post intermitent în afară de posturile religioase. Adică ar fi bine măcar două zile pe săptămână să ții post, să mănânci mai puțin, să te înfrânezi de la abundență. Omul este adaptat genetic la foame, nu la îmbuibarea cu alimente!”, a zis prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi la România TV.