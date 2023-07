Anamaria Prodan speră ca Reghecampf să își revină și să arate că este cel mai bun

Laurențiu Reghecampf s-a mutat de la Neftci Baku la Universitatea Craiova, la scurt timp după ce a avut loc demiterea lui Eugen Neagoe. Adrian Mutu este cel care va antrena echipa de fotbal din Azerbaidjan.

Anamaria Prodan speră că Laurențiu Reghecampf va reuși să demonstreze că „este cel mai bun”. În prezent, ea speră că fostul ei soț se va concentra numai pe fotbal căci, în cazul în care „o ratează din nou, nu vor mai exista echipe mari care să-l semneze.”

„Să-i dea Dumnezeu multă baftă. Sper să-și revină și să arate că este cel mai bun. Să se adune și să lase totul deoparte, să facă doar fotbal și atât. Faptul că Rotaru i-a întins o mână de ajutor acum când i-a fost greu poate îl trezește la realitate.

Asta e șansa lui să arate cât e de bun. Dacă o ratează din nou, nu vor mai exista echipe mari care să-l semneze. Bine că a venit în țară, poate de data asta petrece timp cu băiatul lui, asta mă bucură cel mai mult”, a declarat, marți, Anamaria Prodan, relatează Play Sport.

Mihai Rotaru, despre plecarea lui Eugen Neagoe și apariția lui Laurențiu Reghecampf

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a anunțat marți, 25 iulie 2023, că Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al echipei de fotbal, explicând, totodată, motivele pentru care Eugen Neagoe a fost schimbat, deși nu a pierdut niciun meci de fotbal în primele două etape ale noului sezon.

„Am încheiat de mult timp negocierile, urmează să facem anunțul oficial în curând. Așteptăm să se facă miezul nopții ca să îl punem pe 26 iulie, exact data la care a venit în primul mandat la noi. Sunt superstițios, ca mulți oameni din fotbal.

I-am spus domnului Neagoe că mi-a fost cel mai greu să iau această decizie, nu am ce să-i reproșez domnului Neagoe, a fost cea mai dificilă despărțire. Am terminat sezonul trecut jucând foarte bine, mai puțin meciul cu Sepsi, am avut meciuri bune cu CFR, cu Rapid, cu FCSB. Eugen este genul de om care are relații foarte bune cu jucătorii, nu se pune problema să se fi certat cu cineva și mi-ar fi spus dacă se întâmpla ceva.

Mi-am petrecut dimineața la birou, m-am consultat cu Costeșin și cu Reghecampf, din ce înseamnă detalii contractuale. Contractul e pe doi ani, de-asta vrem să-l anunțăm mâine, la 00:01 Am considerat că Laurențiu Reghecampf are o muncă de terminat, noi nu am negociat niciodată cu doi antrenori în același timp și nu mai contează ce a fost înainte.

Știm în ce ne băgăm, ne cunoaștem foarte bine. A încetat o muncă și trebuie să și-o ducă la sfârșit. Acesta e răspunsul. Decizia e pentru Universitatea Craiova, obiectivul e titlul”, a explicat el.