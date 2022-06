Laurențiu Reghecampf are un nou contract. La zece zile distanță după ce s-a despărțit de Universitatea Craiova, antrenorul și-a găsit un nou loc de muncă. Acesta a semnat cu gruparea azeră Neftci Baku, un contract pe doi ani de zile.

Anunțul a fost făcut de clubul din Azerbaidjan, marţi seară, pe site-ul oficial. Potrivit sursei citate, Reghecampf este antrenorul principal al echipei în următorii doi ani de zile.

“Board-ul PFK Neftci a discutat, în şedinţa de astăzi, numirea antrenorului principal al echipei şi s-a decis ca în această funcţie să fie numit Laurenţiu Reghecampf. S-a semnat un contract pe doi ani cu tehnicianul român”, a notat clubul din Azerbaidjan, marţi seară, pe site-ul oficial.

Laurențiu Reghecampf a semnat cu Neftci Baku

Menționăm faptul că Neftci Baku a încheiat pe locul doi ediţia 2021/2022 a campionatului azer și urmează să evolueze în turul doi preliminar al Conference League. Până acum, la Neftci au activat mai mulți jucători români printre care Marian Aliuţă, Leonard Naidin, Adrian Neaga, dar şi Cătălin Ţîră.

Amintim faptul că Laurențiu Reghecampf a activat din iulie 2021 și până pe 12 iunie la gruparea Universitatea Craiova, de care s-a despărțit.

Reghecampf s-a despărţit în 12 iunie de gruparea Universitatea Craiova, la care activa din iulie 2021. Într-un interviu acordat la Digi Sport, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova anunța că echipa l-a sprijinit pe Laurențiu Reghecampf în tot acest timp însă, ultimele evenimente l-au făcut să ia această decizie drastică.

Mihai Rotaru, despre concedierea lui Laurențiu Reghecampf

Totodată, acesta mai puncta faptul că nu este plăcut pentru el ca numele Universității Craiova să fie asociat cu viața personală a antrenorului.

„Noi l-am sprijinit pe Laurenţiu în toată această perioadă. Sigur că nu este uşor să treci prin astfel de momente, o expunere mediatică puternică. Eu ca si conducător la Universitatea Craiova, nu este plăcut ca întotdeauna echipa ta să se asocieze în spaţiul public şi cu alte evenimente pentru că vrând nevrând era vorba despre antrenorul principal al Universităţii Craiova.

Dar nu a contat în această decizie pentru că dacă ar fi făcut-o, s-ar fi întâmplat de acum 7-8 luni de zile această despărţire sau mă rog o tentativă de despărţire.

Nu este plăcut. Nu este vorba despre Laur, el nu a greşit cu absolut nimic în toată această povete, mă refer la club. Mai departe, sigur că sunt problemele lor, fiecare şi le rezolvă. Dar fiind în spaţiul public şi asociind cu Universitatea Craiova nu este plăcut pentru mine pentru că vrem alt tip de expunere. Adică nu mi-a plăcut „Fiţă cu Adiţă” la Craiova. Nu ne plac astfel de lucruri, suntem împotrivă. Am avut un podcast, ne-am trezit … am aflat, am şi concediat ofiţerul de presă în acel moment pe această temă, îmi pare rău pentru el pentru că este un băiat bun, dar nu vrem acest tip de expunere. Sunt lucruri pentru care noi am dorit altă abordare”, a declarat Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, la Digi Sport.