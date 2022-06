Anamaria Prodan l-a șters pe Reghecampf din viața ei! Impresara tocmai a luat decizia

Anamaria Prodan a făcut un anunț surprinzător pe rețelele de socializare, în plin proces de divorț. Mai precis, impresara și-a acoperit tatuajul cu Laurențiu Reghecampf.

Amintim că aceasta avea desenat, pe spate, chipul fostului antrenor de la Craiova, dar și portretele copiilor săi.

Cum și-a acoperit tatuajul?

Trebuie menționat că Anamaria Prodan și-a tatuat în locul chipului fostului partener un vultur care pare că veghează asupra celor trei copii ai săi, Laurențiu Jr., Sarah și Rebecca.

De asemenea, vedeta a postat imaginea cu noul său tatuaj la primele ore ale dimineții. Amintim că acesta nu este primul tatuaj pe care impresara l-a făcut după despărțirea de Laurențiu Reghecampf.

În urmă cu doar câteva săptămâni, ea a decis să își scrie pe mână un citat motivațional: „Sometimes you have to fall before you can fly (n. red. „Uneori trebuie să cazi înainte de a putea zbura”).

Anamaria Prodan, mesaj dur pentru Reghecampf

Anterior, Anamaria Prodan i-a transmis un nou mesaj lui Laurențiu Reghecampf.

„Eu sunt plecată din țară. Nici nu știu ce proces este. Reghiță mi-a deschis atât de multe procese din disperarea de a mai lua niște bani de la mine încât le-am pierdut șirul. El, săracul, se afundă total. Să meargă pe la procese că-l râde toată țara.

Reghe trăiește în lumea lui mică. Iese pe stradă cu amanta cu ochelari de soare și șapcă. E dat afară de peste tot. Când l-am lăsat a terminat și cu meseria, și cu bărbăția și cu demnitatea”, a declarat miercuri Anamaria Prodan.

Aceasta i-a reamintit fostului ei soț că un bărbat adevărat nu își abandonează familia și chiar dacă acesta alege să o facă, trebuie să țină mereu capul sus.

„Ne abținem enorm să nu dăm toate cărțile pe față. Am să-i dau un sfat lui Reghe. Familia nu se fură, nu se lasă pe drumuri! De familie ai grijă pe viață dacă ești bărbat. Dacă ești bărbat lași totul în urmă copiilor și familiei și pleci cu capul sus și cu amanta și cu oricine! Asta, dacă ești bărbat. Dacă nu…dispari urgent”, a fost mesajul transmis de Anamaria Prodan către Laurențiu Reghecampf, potrivit spynews.