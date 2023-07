Anamaria Prodan și-a cumpărat singură inelul de logodnă

Anamaria Prodan are o colecție impresionantă de bijuterii și accesorii, însă cea mai prețioasă bijuterie a ei din punct de vedere sentimental este inelul de logodnă.

Impresara și-a cumpărat singură acest inel și l-a purtat cu drag atât în timpul mariajului ei cu Tiberiu Dumitrescu, cât și în timpul căsniciei ei cu Laurențiu Reghecampf.

„Eu de două ori m-am căsătorit cu acest inel, pe care mi l-am luat singură. Acesta a fost inelul meu de logodnă. De ce? Pentru că am considerat că fericirea mea trebuie să mi-o construiesc, nu să îmi iau bărbați cu bani, nu trebuie să mă umilesc, să stau cu picioarele desfăcute să primesc niște bani pe noptieră cum au făcut foarte multe și astăzi cred ele că sunt fericite.

Eu am considerat că alături de partenerul meu trebuie să construiesc și dacă eu am avut norocul să construiesc mai repede, nu e niciun fel de problemă să-mi cumpăr singură.

Eu nu am avut un bărbat cu bani sau un bărbat puternic care să îmi zică: ”Iubita mea, am văzut că te uitai la ceasul ăla în vitrină sau la bijuteria aia sau la casa aia.” și mâine să le am”, a mărturisit, joia trecută, Anamaria Prodan în cadrul podcastului „Te Ascult” de pe canalul de YouTube „Ilinca Vandici”.

Anamaria Prodan l-a cerut în căsătorie pe Laurențiu Reghecampf

Vă amintim că, cu trei ani în urmă, vedeta a recunoscut că ea l-a cerut pe Laurențiu Reghecampf în căsătorie. Anamaria Prodan și antrenorul de fotbal s-au căsătorit în iunie 2008.

În trecut, ei avuseseră o relație amoroasă, dar au luat-o pe drumuri separate. Ea s-a măritat cu Tiberiu Dumitrescu și le-a făcut pe Rebecca și Sarah, iar el s-a însurat cu Mariana Pfeiffer, mama primului său fiu: Luca.

Cei doi au divorțat, s-au reîntâlnit și s-au căsătorit, iar împreună îl au pe Laurențiu Junior, poreclit „Bebeto”.

„Pe Reghe, eu l-am cerut de bărbat. Am spus că dacă ne-am pierdut o dată și ne-am regăsit, să fac pasul. Am vrut să am un copil. Eu mă văd bătrână și am o obsesie să văd la masă toată familia mare. Să îi văd pe toți cum aleargă, cum mă strigă.

Îmi planificasem viața pe ore și pe ani. Mă gândeam că la 18 ani trebuie să dansez, să colind prin discoteci.

Și, când ne-am despărțit, am zis că dacă o fi, o să ne luăm și la 80 de ani”, a explicat ea, în anul 2020, în cadrul emisiunii TV „Star Matinal” de pe Antena Stars.