Mirela Vaida a obținut o medie generală de 9.62 la examenul de Bacalaureat. Prezentatoarea de la Acces Direct a transmis că examenele nu au fost deloc ușoare, comparativ cu cele din momentul de față.

„Tata a insistat să dau admitere la Liceul Pedagogic din Iași! Mama mă voia la o clasa “umanistă” pentru ca eram talentată la limba și literatura romană. Am ales imposibilul: Liceul de Informatică!

Cu care m-am luptat din greu în primii doi ani, pierdută printre matematicieni și olimpici internaționali la informatică! Pentru ca, apoi, să dau admitere la Drept!

Bacalaureatul, în vremea mea, era, cred, mai dur ca acum! Și avizierul cu notele și numele afișate era “neiertator”! Am avut noroc de profesori severi care m-au pus cu burta pe carte!

Și cărora le mulțumesc azi! Dau timpul înapoi cu 19 ani!! Și aș lua-o de la capăt, fără să schimb nimic! Acum am aflat că am aceeași medie ca a vloggerului Selly! Chiar m-au năpădit amintirile! Multumesc doamnei diriginte Belta Magda!!”, a transmis prezentatoarea de la Acces Direct pe Facebook.

Ce decizie importantă a luat prezentatoarea

Mirela Vaida a povestit pe blogul ei că un excavator i-a distrus curtea din cauză că nu avea loc să facă manevere.

„Stiti voi acel moment cand in tinerete cumperi un teren si faci un gard, pe la maturitate torni fundatia casei si la batranete te muti? cam asa si noi.. avem vreo 5 ani de cand am cumparat un teren in comuna Snagov, ma rog… nu chiar in localitatea Snagov, pe malul lacului, la „bogati’, ci mai la „saraci’, langa padure”, a postat Mirela Vaida pe blogul ei.

„E ciudat, totusi, sa te muti in casa noua cand burlanul de la acoperisul ala nou si foarte scump a fost indoit de excavatorul care a sapat fosa asta-toamna… dupa ce acelasi excavator mi-a rupt copaceii si arbustii perimetrali.. ca cica nu avea loc de manevre.. In vreo 400 mp nu a gasit loc de manevre.. asa ca am ramas fara copacei si fara burlan.. iar baiatul cu acoperisul nu e de gasit.

A plecat in Germania.. Misto! Deci ne-am mutat la casa noua.. Casa mare, 5 camere, spatioasa, luminoasa, teren muult, sa alerge iezii, manzii si copiii.. Padurea e imediat langa noi, adica ne pica in curte, vedem caprioarele dimineata si porcii mistreti.

Mai vedem si serpisori, fluturasi si albine, ca deh.. am vrut langa padure…E o liniste totala.. dar si prea multa liniste dauneaza ca eu sunt bolnava daca nu ma aud si… ma cam aud!! Imi zic vecinii ca, de cand m-am mutat, le-am distrus ecosistemul si linistea.. Padurea are ecou si propaga sunetul vocii mele in tot cartierul…”, a mai scris Mirela Vaida.