Ce încearcă Japonia să descopere pe Phobos, unul dintre sateliții lui Marte. Când vor ajunge mostrele pe Pământ
Satelit. Marte. Sursa foto: NASA
Japonia a lansat marți o sondă spațială fără echipaj uman către Phobos, unul dintre cei doi sateliți naturali ai planetei Marte. Misiunea urmărește colectarea de mostre de pe suprafața corpului ceresc și transportarea acestora pe Pământ pentru analize, obiectivul fiind realizarea primei operațiuni de acest tip.
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Nava spațială Martian Moons eXploration (MMX), dezvoltată de Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA), a fost lansată înainte de răsăritul soarelui, de la Centrul Spațial Tanegashima, situat în sud-vestul Japoniei. Sonda a fost transportată de o rachetă H3, lansatorul emblematic al programului spațial japonez.
Potrivit calendarului misiunii, nava ar urma să ajungă în apropierea planetei Marte în august 2027, iar mostrele colectate ar trebui să fie aduse pe Pământ în 2031. JAXA urmărește să obțină astfel informații despre originea celor doi sateliți marțieni și despre primele etape ale evoluției Sistemului Solar.
Misiunea MMX urmărește colectarea de material de pe Phobos
Phobos este cel mai mare dintre cei doi sateliți naturali ai lui Marte și are o formă neregulată. Dimensiunile sale sunt de aproximativ 27 de kilometri pe 22 de kilometri pe 18 kilometri, iar orbita sa se află la circa 6.000 de kilometri deasupra suprafeței planetei.
Satelitul orbitează Marte de aproximativ trei ori pe zi, fiind un corp ceresc de dimensiuni reduse în comparație cu Luna Pământului. Caracteristicile sale și poziția pe orbită îl fac obiectul cercetărilor desfășurate de oamenii de știință japonezi prin intermediul misiunii MMX.
Obiectivul stabilit de JAXA este colectarea a cel puțin 10 grame de material de la suprafața lui Phobos. Mostrele vor fi transportate ulterior pe Pământ, unde vor putea fi analizate pentru a obține date despre compoziția satelitului.
Cercetările urmăresc să contribuie la clarificarea originii celor două corpuri care orbitează Marte. Rezultatele analizelor ar putea oferi, de asemenea, informații suplimentare despre condițiile existente în primele etape ale formării Sistemului Solar, potrivit obiectivelor anunțate de agenția spațială japoneză.
Racheta H3, utilizată pentru prima misiune interplanetară
Lansarea sondei MMX a marcat prima misiune interplanetară realizată cu ajutorul rachetei japoneze H3. Lansatorul reprezintă un element important al programului spațial al Japoniei, însă debutul său a fost afectat de o defecțiune majoră.
În timpul zborului inaugural din 2023, motorul celei de-a doua trepte a rachetei nu s-a aprins, iar misiunea nu s-a desfășurat conform planului. Incidentul a reprezentat un obstacol pentru noul lansator, conceput pentru a susține viitoarele operațiuni spațiale ale Japoniei.
După acel eșec, H3 a efectuat o serie de lansări, majoritatea încheiate cu succes. Utilizarea rachetei pentru transportarea sondei MMX marchează extinderea rolului său, de la lansările anterioare, la o misiune interplanetară destinată explorării sateliților lui Marte.
Nava spațială japoneză are ca țintă Phobos, unde trebuie să ajungă pentru a desfășura operațiunile prevăzute de misiune. Calendarul stabilit indică sosirea la Marte în august 2027 și revenirea mostrelor pe Pământ în 2031, după colectarea materialului de pe suprafața satelitului.
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