Este ingredientul vedetă într-un pahar de martini sau ca aromă populară în serbeturi și înghețate. Există, însă, numeroase moduri în care fructele tropicale de litchi pot fi savurate, conform Tastingtable.

Cum știm că este copt

„Pruna chinezească” conţine vitamina C (100g de litchi acoperă necesarul zilnic de vitamina C), vitamina B, zinc, fier, betacaroten, calciu, magneziu, potasiu, fosfor.

Arborii de litchi pot avea nevoie de până la zece ani până să poată produce fructe și, când în sfârșit se întâmplă, fructele trebuie să stea între trei și patru săptămâni pe ramură, din momentul în care apar mugurii până când fructele se coc complet. Dacă unele fructe au capacitatea de a se coace după ce sunt culese – inclusiv bananele, mango, piersicile și kiwi – nu același lucru se poate spune despre litchi.

Este important să fie recoltat la momentul potrivit

De aceea este important ca acest fruct să fie recoltat la momentul potrivit. Putem ști că acest fruct este copt atunci când coaja sa exterioară este fie roz, fie roșiatică, fără nicio nuanță de verde.

Pulpa fructului copt ar trebui să fie de culoare alb-crem și ar trebui să aibă un gust dulce, aromat. Textura va fi moale, suculentă și netedă, iar aroma poate fi fructată, dar și florală. În plus, fructele trebuie să fie ferme la atingere. Dacă sunt moi, umede și curg, atunci fructul litchi este deja trecut.

Cum se curăță aceste fructe

Coaja fructului litchi se poate sparge foarte ușor. Pentru a curăța acest fruct, trebuie doar să prindeți o parte a cojii între două degete, apoi să îndepărtați acea porțiune de tot fructul. Continuați să eliminați coaja denivelată până când dați de întregul fruct cărnos.

Litchi este benefic în anumite boli infecţioase, în prevenirea formării cheagurilor în sânge şi a celulelor canceroase. În plus, acest fruct întăreşte sistemul osos și dinţii și menţine unghiile și parul sănătoase, favorizând asimilarea fierului în organism. Fructul are proprietăţi diuretice şi digestive, are efect energic, scade tensiunea arterială şi favorizează formarea globulelor roşii.

În plin sezon, litchi proaspăt este un răsfăț care poate fi savurat ca atare, deoarece este dulce și foarte răcoritor.

Lichi pot fi savurat și conservat, deoarece aroma sa nu se schimbă prea mult, iar fructele conservate nu sunt la fel de fragile ca fructele proaspete. Conservele de litchi pot fi folosite la înghețată sau sorbeto, dar și pentru băuturi alcoolice.

Cum se păstrează

Fructele de lichi cresc în ciorchini și sunt recoltate prin tăierea întregii ramuri. Fructele se păstrează cel mai bine la frigider. Acestea trebuie depozitate în recipiente de plastic sigilate, deoarece contactul cu aerul rece va face ca coaja lor să treacă de la roz la maro într-o perioadă scurtă de timp.

Schimbarea culorii nu are impact asupra aromei fructelor. Se păstrează bine și după câteva săptămâni capătă un gust şi mai dulce. Când încep să-şi schimbe culoarea şi să fie cafenie înseamnă că dulceaţa este şi mai accentuată.