Al doilea este că, deși mediul lui natural este unul special, de climă mediteraneeană, poate fi adaptat și la clima din România, singura condiție fiind cultivarea sa în ghivece suficient de mari.

În mediul natural, lămâiul crește până la 6 metri și are nevoie de tot atâția ani pentru a face roade. La fel de important este să știți când să tăiați un lămâi, deoarece momentul potrivit îi va spori sănătatea, ajutându-l să facă mai multe fructe delicioase, arată HomesandGardenes.

Primul lucru de care trebuie să țineți cont este cât de vechi e lămâiul. Dacă l-ați plantat recent, cel mai probabil nu veți avea ce tăia pentru ca arborele este atât de mic, încât trebuie să crească pentru a avea formația caracteristică – ghidul cu trei ramuri. Când este mai tânăr, chiar și în acea formație, nu trebuie neapărat să-l tundeți, ci atunci când e esențial. În mod normal, citricele sunt tăiate de la sfârșitul iernii până la începutul primăverii și nu e nevoie de cunoștințe de specialitate.

Când este cel mai bun moment pentru a tăia lămâiul. Analizați semnele de boală!

Lămâiul este un pom fructifer care poate fi crescut în curte sau pe o terasă, oferind acestui spațiu o atmosferă mediteraneană. Arată bine și oferă fructe delicioase și sănătoase. Urmând metodele corecte de tăiere a unui lămâi în perioada potrivită a anului înseamnă că îl veți ajuta să fie cât mai sănătos. Cel mai bun moment pentru a tăia lămâiul este atunci când încep fructele încep să crească, la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii. Fereastra de tăiere se află între perioada cea mai rece a anului și momentul în care tulpinile se dezvoltă.

Este important să vă asigurați că există o creștere sănătoasă a lămâilor înainte de tăiere. Dacă acest pom arată bolnav sau sunt semne de boală, luați imediat foarfeca. Martyn Cox, expert în cultivarea fructelor și legumelor, explică tot ce trebuie să facem.

„Plantele nu vor avea nevoie de multă tăiere, dar puteți tăia lăstarii din spate pentru a menține o formă atractivă, rotunjită. Faceți acest lucru între sfârșitul iernii și începutul primăverii. Lămâii vor intra în perioada de repaus la sfârșitul sezonului de vegetație și acum puteți lua în considerare tăierea lor. Puteți tăia lămâii până la începutul primăverii, când încep să crească”.

Înainte de a începe tăierea, asigurați-vă că ascuțiți și curățați bine foarfeca, deoarece lamele tocite pot expune lămâiul riscului de infecție. Curățarea uneltelor de grădină poate fi o muncă rapidă și simplă și va face tăierea mai ușoară și mai sigură.

Beneficii nutriționale ale lămâilor

Lămâile sunt bogate în antioxidanți, inclusiv vitamina C, care are o multitudine de beneficii, inclusiv combaterea radicalilor liberi și reducerea inflamației. Vitamina C reduce riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și hipertensiune arterială. Vitamina C este un antioxidant important care vă ajută să vă mențineți sănătos și ajută la combaterea inflamației.

Ajută la o mai bună sănătate a inimii

În general, efectele anti-inflamatorii și anti-oxidante ale lămâii ajută la sănătatea inimii și a sistemului nervos. Un studiu din revista Annals of Internal Medicine susține acest lucru, arătând că o creștere a aportului de fructe și legume – în special lămâi, ajută la protejarea împotriva bolilor coronariene. De asemenea, hidratarea generală susține sănătatea inimii.