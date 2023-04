De asemenea, sunt relativ ușor de îngrijit, ceea ce îi face o legumă perfectă pentru începători. Există o mare varietate de cartofi pe care îi puteți cultiva, de la soiuri timpurii cu creștere rapidă, care oferă cartofi noi vara, până la culturi principale pentru lunile de iarnă. Cu o anumită planificare bine gândită, puteți să recoltați și să vă bucurați de cartofi din iunie până de Crăciun, potrivit HomesandGardens.

Perioadele de plantare a cartofilor în întreaga lume sunt, de obicei aproximativ aceleași, întotdeauna la începutul primăverii, în jurul lunilor martie și aprilie. Totuși, se pare că cel mai bun moment pentru plantare depinde în mare măsură de clima fiecărui loc. Astfel, în zonele calde, unde iarna este mai blândă, se pot planta cartofi în ultimele săptămâni de iarnă, în timp ce în locurile foarte reci sau înghețate acest lucru nu este posibil, fiind necesară o temperatura ridicată.

Au nevoie de aproximativ două până la trei săptămâni pentru a încolți

Cartofii nu sunt plante rezistente, așa că, în general, deși se plantează primăvara, de la mijlocul lunii martie până la sfârșitul lunii aprilie, pot fi recoltați între lunile iunie și octombrie. ”Cartofii au nevoie de aproximativ două până la trei săptămâni pentru a încolți deasupra solului, ceea ce înseamnă că timpul curge astfel încât plantele să încolțească în aer liber aproape de ultimul îngheț”, spune experta Mary Jane Duford. În timp ce examinarea calendarului poate fi un ghid util pentru planificarea plantării cartofilor, este important să acordați atenție vremii, în special temperaturii solului. Cartofii „timpurii (sau „noi”) sunt cel mai bine plantați de îndată ce pământul este bun, în martie sau aprilie.

Momentul cel mai obișnuit pentru a planta cartofi este semănatul de primăvară

Momentul cel mai obișnuit pentru a planta cartofi este semănatul de primăvară sau semănatul timpuriu și semănatul de iarnă sau semănatul semi-timpuriu. Semănatul timpuriu, adică iarna, se face astfel în emisfera nordică, în lunile decembrie și ianuarie, iar în emisfera sudică in iunie și iulie. Semănatul semitimpuriu are loc și iarna, dar între ianuarie și februarie în emisfera nordică și între iulie și în august în emisfera sudică. Semănatul semi-tarziu, alt tip de plantare a cartofilor, are loc primăvara în emisfera nordică în lunile aprilie și mai, iar în emisfera sudică în octombrie și noiembrie. Semănatul târziu se face vara, în august în emisfera nordică și în februarie în emisfera sudică.

Timpul de încolțire scade pe măsură ce crește temperatura

Unele soiuri de cartofi pot fi încolțiți începând din luna martie. Pentru a face acest lucru, nu trebuie decât să puneți tuberculii într-o tavă deschisă și să îi așezați într-un loc întunecat. Timpul de încolțire scade pe măsură ce crește temperatura, 10 – 15 °C fiind ideală. Apoi plantele de cartof pot fi așezate într-un pământ aerat, fără buruieni, în aprilie, după trei-șase săptămâni de încolțire, când vremea este blândă și uscată. Unul dintre cei mai mari inamici ai cartofului sunt ierburile adventive. Cartofii apreciază prezența potasiului în sol, care poate fi adăugat sub formă de îngrășământ granular sau prin îngroparea în sol a frunzelor de busuioc.