Fibrele sunt bune pentru sănătatea inimii, gestionarea greutății, reducerea colesterolului și crearea unui intestin sănătos, necesar unui tract gastro-intestinal și unui sistem imunitar bun.

Cele mai sănătoase legume sunt cele mai strălucitoare?

Legumele nu trebuie să lipsească din alimentația zilnică a oamenilor. Dar, potrivit cercetărilor efectuate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, doar 9,3% dintre adulții americani consumă cantitatea recomandată de legume. Este important de știut că cele mai sănătoase legume sunt, de obicei, cele mai strălucitoare. „Cele mai hrănitoare legume sunt, de obicei, cele cu o culoare strălucitoare”, afirmă nutriționistul Beth Wyman. ”Gândiți-vă la culori precum verde aprins, portocaliu strălucitor, roșu aprins. Asta înseamnă să alegeți varză kale în locul salatei iceberg sau ardei verde în locul castraveților”, spune acesta. Există o legumă aflată în topul listei și care ar trebui inclusă în alimentația zilnică, potrivit Parade.com.

Sparanghelul este una dintre cele mai hrănitoare legume

Sparanghelul este una dintre cele mai hrănitoare legume, deoarece conține vitaminele C și K și acid folic. Are și antioxidantul quercetină, care este foarte bun pentru sistemul imunitar. De asemenea, conține fibre insolubile, care ajută la tranzitul intestinal și reduc constipația. Sparanghelul conține și aminoacidul asparagină, făcându-l un diuretic natural care ajută la reducerea retenției de apă și a balonării.

Legume care ar trebui consumate cu moderație

Dacă specialiștii spun că putem mânca sparanghel, zilnic, există legume despre care se spune că ar fi mai bine să nu le consumăm frecvent. Este vorba de mazăre, morcovi și porumb. „Toate legumele au beneficii nutriționale, dar mazărea, morcovii și porumbul ar trebui folosite în cantități moderate”, spune DiCarlo.

Legume crucifere

Broccoli și varza de Bruxelles sunt legume anti-inflamatoare, stimulează creierul și au compuși care luptă împotriva cancerului. Dar conțin și glucozinolați – substanțe chimice cu sulf care pot provoca gaze. Dacă, de obicei, vă balonați după ce mâncați legume crucifere, încercați să reduceți consumul sau luați în considerare alte legume. De asemenea, legumele crucifere fierte sunt tolerate mai bine de organism, decât cele crude.

Legumele ajută și la vindecarea unor răni

Micronutrienții din legume joacă un rol important în vindecarea tăieturilor și rănilor. Vitamina A stimulează creșterea celulelor epiteliale, care alcătuiesc epiderma sau stratul exterior al pielii. Vitamina A are, de asemenea, un efect antiinflamator asupra rănilor. De asemenea, vitamina C este necesară pentru producerea de colagen, care întărește pielea. Ardeii grași sunt o legumă deosebit de bună, deoarece conțin vitaminele C și K.