Aceste alimente bogate în vitamina C ar trebui să fie obligatorii pentru oricine în sezonul rece!

Vitamina C, esenţială pentru sistemul imunitar în lunile de iarnă

Ele reprezintă un ajutor foarte important în lunile de iarnă şi ne scapă de nedoritele dureri în gât, pe lângă faptul că ne întăresc sistemul imunitar. Vitamina C este recomandată în infecțiile tractului respirator.

“Vitamina C este o vitamină solubilă în apă care se găsește în multe alimente, în special în fructe și legume. Este un antioxidant puternic și se știe, încă din cele mai vechi timpuri, că ajută la ameliorarea senzației de durere în gât și la întărirea sistemului imunitar.

Important de știut este că organismul uman nu poate produce sau stoca vitamina C. Prin urmare, este esențial să o consumăm în mod regulat”, spune Gianluca Mech, specialist în nutriţie.

Iată câteva dintre alimentele ce nu trebuie să lipsească din alimentaţie în sezonul rece

Citricele: lămâile și portocalele nu trebuie să lipsească din dietă în această perioadă a anului. Aceste fructe reprezintă o sursă naturală de vitamina C și întăresc sistemul imunitar.

Kiwi: aceste fructe sunt bogate în nutrienți și vitamina C. Două fructe de kiwi asigură circa 273% din cantitatea zilnică recomandată de vitamina C şi ajută foarte mult la întărirea sistemului imunitar.

Broccoli: o porţie de broccoli conţine conține chiar mai multă vitamina C decât o portocală. Broccoli este de asemenea bogat în calciu, fier, fosfor, potasiu și zinc, fiind astfel considerat un adevărat superaliment, notează sfatulparintilor.ro.

Roşii: aceste legume reprezintă o altă sursă foarte bună de vitamina C. Le putem consuma ca atare, în salate sau sub formă de smoothie. Pe lângă vitamina C, roşiile conțin vitamina A și licopen, un antioxidant esențial pentru sănătate, mai spune nutriţionistul italian.

Ardei roşu: un singur ardei gras roșu de mărime medie oferă 169% din necesarul zilnic de vitamina C. Asta îl transformă într-una dintre cele mai bogate surse alimentare când vine vorba vitamica C.

Căpşuni: cunoscute mai degrabă pentru gustul lor dulce, trebuie reţinut că 100 g de căpşuni conțin 59 mg de vitamina C, mai mult decât 100 g de portocale.

Papaya: “fructul îngerilor” reprezintă o porție delicioasă de vitamine A și C. O papaya mare conține circa 235 mg de vitamina C, adică de două până la trei ori mai mult decât doza zilnică recomandată. Papaya reprezintă şi o sursă excelentă de vitamina A, potasiu și calciu.